Miliony v prachu, Češi navíc klesli v žebříčku a čekají na tvrdou definitivu

Ušmudlaný čtvrteční večer už vizitku pohárového podzimu moc nevylepšil. Slavia s jistotou postupu v kapse inkasovala debakl v Leverkusenu, Sparta prošpikovaná mladíky neuhrála proti AC Milán ani bod, který doma s CZ Bělehrad získal alespoň Liberec. Český fotbal tak na závěr skupinové fáze Evropské ligy klesl o jednu příčku na žebříčku koeficientů, který je určující pro nasazení do pohárů. Domácí kluby na jaře nejspíš přijdou o jednu místenku do Evropy.

To jsme to vymňoukli... Slávisté Jan Bořil (vlevo) a Ondřej Kolář během školení v Leverkusenu.

Slovan si polepšil aspoň o 5 milionů korun, jež se v přepočtu za jednu remízu ve skupině vyplácejí. Na domácím trávníku by jako pomstu za debakl v Bělehradě ovšem raději bral výhru.

Také Sparta měla plichtu na dosah, proti AC Milán by byla nesmírně cenná. Karlsson ji ovšem v závěru nastavení při nájezdu z očí do očí brankáři trefit nedokázal.

Sešívaní hráli v Leverkusenu o postup z první příčky, 13,5 milionu korun však nechali ležet na trávníku. Stěžovat si až tak nemusejí, za sezonu už v pohárech vydělali 320,5 milionu korun. A hlavně, jako jediní z českého tria mohou střádat další prémie ještě na jaře. Soupeře pro první kolo vyřazovací části se dozvědí při pondělním losu.

Byl to test. Někteří mladíci nás přesvědčili a řekli si o šanci do ligy, říká Václav Kotal

Sparta se loučí s Evropskou ligou se ziskem 176 milionů korun, Liberec se těší na 149 milionů.

Nemilé je, že český fotbal klesl o jednu příčku na žebříčku koeficientů, který je určující pro nasazení do pohárů. Klíčové je 15. místo, které jako poslední zaručuje stávajících pět míst, jež české kluby v Evropě drží.

Příště naposledy v pěti?

Češi přezimují až devatenáctí a Slavia zůstane na všechno sama. Dánsko a Kypr už žádného zástupce nemají. Srbsko, Švýcarsko, Řecko, Chorvatsko a Izrael pokračují s jedním.

Úkol Slavie je takřka nadlidský. Při ztrátě 2,750 na Kypr by musela na jaře minimálně sedmkrát vyhrát, aby český koeficient posunula před středomořský stát. Nemluvě o tom, že i konkurenti ještě mohou své zisky zlepšovat.

Uhodnete, kdo na podzim podpořil český koeficient nejvíc? Slovan! Češi zatím v sezoně nastřádali koeficient 5,0, na čemž se Liberec podílel ziskem 9,5, Slavia 8,5, Sparta 4,0, Plzeň 2,5 a Jablonec 0,5 bodu.

Bitva o klíčovou 15. příčku 14. Dánsko 27,875 0/4 15. Kypr 27,750 0/4 16. Srbsko 26,250 1/4 17. Švýcarsko 25,225 1/4 18. Řecko 25,200 1/5 19. Česká rep. 25,000 1/5 20. Chorvatsko 24,875 1/5 21. Izrael 24,375 1/4 22. Švédsko 20,500 0/4 Zlomek udává, kolik zástupců pokračuje/kolik jich sezonu zahájilo.

Pro sezonu 2021/22 ještě mají tuzemské kluby pět míst. Český mistr půjde do 2. předkola mistrovské části Ligy mistrů, vicemistr do 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Vítěz domácího poháru začne ve 3. předkole Evropské ligy, třetí a čtvrtý tým ligy pak v 2. předkole nové Evropské konferenční ligy.

Pak už hrozí ztráta jedné místenky. Pokud Češi vypadnou z první patnáctky, přijdou o druhé místo v kvalifikaci Ligy mistrů a počet jejich zástupců v pohárech klesne na čtyři. V přespříští sezoně by tak šel do kvalifikace Ligy mistrů pouze šampion, zbylou trojici by čekala konferenční liga.