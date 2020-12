Ostatní: tradiční anglický klub, který před čtyřmi lety šokoval premiérovým titulem celý fotbalový svět; nejlepším ligovým výsledkem Leicesteru bylo do té doby druhé místo z roku 1929; o 79 let později se Lišky poprvé ve své více než stoleté historii octly mimo dvě nejvyšší soutěže a s jejich budoucností to vypadalo všelijak; v roce 2010 klub koupil thajský miliardář Vičaj Srivadtanaprapcha, po jeho předloňském úmrtí při nehodě vrtulníku jej v čele představenstva nahradil jeho syn Ajjavatt; do Premier League se Leicester vrátil po desetileté pauze v roce 2014 a po strastiplné sezoně v obnovené premiéře mezi elitou získal pod vedením italského trenéra Claudia Ranieriho senzační titul; v následujícím ročníku postoupil v Lize mistrů do čtvrtfinále, což je jeho pohárové maximum; od té doby v Evropě chyběl, v předchozí sezoně skončil v lize pátý; největší klubovou legendou je brankář Gordon Banks, v Leicesteru začínali hvězdnou kariéru Peter Shilton či Gary Lineker.