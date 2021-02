Slavia v problémech, které chce řešit výjimkou. Kde bude nakonec hrát s Liškami?

Pro fotbalovou Slavii problém. Pro jejího soupeře v Evropské lize Leicester rovněž. Za třináct dnů by se měl hrát v Edenu úvodní duel vyřazovací části, v němž by měl Trpišovského tým hostit anglického protivníka, jenže nad cestou Lišek na kontinent se vznáší otazník. Leicester není sám, protože podobný problém má v Evropské lize kupříkladu Arsenal, který by měl putovat do portugalského Lisabonu, nebo Liverpool, jenž by se měl v prvním osmifinále Ligy mistrů představit v Lipsku.