Leicesteru se před zápasy se Slavií zranil obránce Justin

"Vypadá to, že si oddělal přední zkřížený vaz, což je pro nás velká rána. Od svého příchodu hrál neuvěřitelně," řekl dnes trenér Brendan Rodgers na adresu předloňské posily z Lutonu. "Je to obrovské zklamání, ale znám ho. Je to tvrďák a posílí ho to," uvedl Rodgers. Jeho svěřence čeká v generálce na úvodní zápas proti Slavii v sobotu ligové utkání proti mistrovskému Liverpoolu, před kterým mají na třetím místě tabulky tříbodový náskok.

Slavia přivítá Leicester ve čtvrtek, odveta v Anglii je naplánována na 25. února.