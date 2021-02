S bývalým spoluhráčem z Anderlechtu se Stanciu o fobale moc nebavil. Ani o tom, že Slavia je ve formě

Nejdřív si vyměnili esemesky, pak si slavistický záložník Nicolar Stanciu a belgický legionář ve službách Leicesteru Youri Tielemans i zavolali. Hráli spolu před pěti let v Anderlechtu, když královský klub z Bruselu získal v sezoně 2016/17 ve své zemi mistrovský titul. První odešel z Belgie Stanciu, jehož cesta vedla do Edenu přes pražskou Letnou a saúdskoarabské Al Ahlí, půl roku po něm se vydal na první zahraniční štaci Tielemans. Nejdřív do Monaka, odkud si ho půjčil anglický Leicester na hostování, které se pak změnilo v přestup.