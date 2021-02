Slavia odvetu zvládne a čeká ji velká sláva, věří Souček. Leicester dostal v médiích naloženo

Fotbalovou Slavii má pořád v srdci, i když už válí v barvách anglického West Hamu. Sešívané na dálku z Ostrovů sleduje, jak jen to jde. A jinak to nebude ani ve čtvrtek, kdy se na Ostrovech ukáže tým Jindřicha Trpišovského v Evropské lize na půdě Leicesteru. „Věřím, že to Slavia v odvetě zvládne a čeká ji další velká sláva," uvedl pro Sport.cz český reprezentant.