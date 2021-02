Absence Maddisona? Pro nás spíš komplikace, shodli se před odvetou v Leicesteru slavistický kouč a kapitán

„Myslím, že Leicesteru chybět bude, protože je to kvalitní fotbalista, ale domácí mají za něho v kádru adekvátní náhradu," přidával se k trenérovi kapitán Slavie Jan Bořil.

„Navíc dost dobře nevíme, v jaké sestavě domácí nastoupí a jaké rozestavení zvolí. Bez Maddisona obvykle volí systém 4 - 3 - 3, tedy úplně jiný, než jaký praktikovali před týdnem v Praze," dával Trpišovskému za pravdu.

„Problém to bude pro nás trenéry, stejně jako pro hráče. Maddison je skvělý, ale protože v Praze nastoupil, kluci už věděli, jak se pohybuje a co od něho očekávat," potvrzoval Trpišovský, že po absenci jedné ze soupeřových hvězd rozhodně netoužil.

Zvlášť v Anglii. Zejména v Leicesteru na nádherném pažitu, jaký jeho svěřenci na jaře ještě neviděli, natož aby na něm hráli.

„Hřiště je tvrdé a strašně rychlé. A až ho pokropí, bude ještě rychlejší. Paráda na něčem takovém hrát. Hrozně se těšíme," vypadlo okamžitě ze slávistického kapitána Bořila, jen co se po trávníku v King Power Stadium prošel.

„Úžasný pocit stát na tak špičkovém hřišti. Zvlášť na posvátné anglické půdě," zasnil se trenér Pražanů.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání vyřazovací části Evropské Ligy s anglickým Leicesterem.

Vlastimil Vacek, Právo

Samozřejmě že i při snění se mu honily hlavou myšlenky na průběh odvety.

„Nemyslím, že by se jedno či druhé mužstvo hnalo od samého začátku dopředu. Očekávám spíše oboustrannou opatrnost, protože půjde o to vyvarovat se chyby a neudělat ji. Bude to totiž hodně o prvním gólu, který hodně naznačí. Kdo ho vstřelí, donutí soupeře otevřít hru, což mu nabídne víc možností útočit do otevřené obrany," spekulovat nad případným průběhem odvety Trpišovský.

„Proto za prvním gólem půjdeme a věřím, že ho vstřelíme. V tu ránu si začneme víc věřit a šance uspět bude větší," přitakával Bořil.

Jamie Vardy z Leicesteru během utkání Evropské Ligy na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Že by snad zápas skončil stejně jako v Praze bezbrankovou remízou a o postupujícím do osmifinále rozhodoval penaltový rozestřel, nepovažuje kouč Slavie za příliš reálné.

„Leicester je velice silným soupeřem hrajícím ke všemu doma, my v každém zápase góly také dáváme, a proto věřím, že se nám podaří nějaký vstřelit i tady."