Honil se vám hlavou během minulých sedmi dnů bezbrankový souboj s Leicesterem?

Ani moc ne. Spíše jsem se soustředil na to, co nás čeká.

Po zápase vás chválil trenér Trpišovský i fotbaloví experti. Zaznamenal jste hodně pozitivních ohlasů?

Nebylo to nic zvláštního. Šlo o výjimečný zápas, hodně sledovaný, ale že bych měl mobil zavalený gratulacemi, to se nestalo.

Když jste viděl soupisku Leicesteru, na které byly i všechny největší hvězdy, nesvírala vás nervozita?

Vůbec ne. Já byl rád, že hrají Vardy, Barnes či Maddison. Bylo super zahrát si proti třetímu týmu Premier League v plné sestavě. Myslím, že šlo o poctu pro celou Slavii.

Souboj s Leicesterem má být pro defenzivu Slavie pomyslnou maturitou. Nedávno jste absolvoval tu školní. Lze tlak srovnat?

Z mého pohledu určitě ne, jde o dvě hodně rozdílné věci. Maturita ve škole byla hodně těžká. Čím nechci říct, že uhlídat Vardyho je snadné. Každopádně maturitu jsem ve škole složil a snad složím i tu fotbalovou proti Leicesteru.

Berete i s odstupem domácí remízu jako dobrý základ do odvety?

Určitě. Jsem přesvědčený, že máme solidní pozici. Jsme určitě schopní skórovat, což by mělo domácí znervóznět.

Jamie Vardy z Leicesteru během utkání Evropské Ligy na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Když jste před rokem přišel do Slavie, měl jste na kontě pouhé dva starty v lize za Olomouc. Nyní patříte k oporám pražského týmu, máte na kontě mistrovský titul, prosadil jste se do reprezentace a usilujete o postupu do osmifinále Evropské ligy. Nezatočila se vám z raketového vzestupu hlava?

Vůbec ne. Spíše jsem ohromně šťastný, že jsem krok do Slavie realizoval. Minulých dvanáct měsíců bylo z mojí strany fotbalově vydařených. Snil jsem o pohárově Evropě. A teď, když jsem ve Slavii, neberu to jako splnění všech ambicí. Každá náročná konfrontace jako je třeba zápas s Leicesterm mi ukazuje, že se ještě musím hodně zlepšovat. Vidím nedostatky, na nichž je třeba pracovat.

Alexander Bah ze Slavie Praha a Harvey Barnes z Leicesteru během utkání prvního kola vyřazovací části Evropské Ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Slavia před pár dny angažovala Simona Deliho, bral jste jeho příchod jako vyslovení nedůvěry nebo šlo o impuls do další práce?

Rozhodně to druhé. Je pro mě výzva, abych se prosadil. Konkurence je v každém velkém klubu.

V případě postupu do osmifinále vás bude čekat další výborný soupeř, další dva těžké zápasy. Představuje účast v dalším kole Evropské ligy motivaci i směrem k reprezentaci, kterou čeká v létě mistrovství Evropy?

Já áčko vůbec neřeším. Pokud se tedy nebavíme o mistrovství Evropy jednadvacítek v závěru března ve Slovinsku. Ale že bych si dával do hlavy možnost cesty na šampionát do Skostka a Anglie, to by bylo troufalé.