Odpovědnost padá na mě, měl jsem vybrat lepší tým, kál se po vyřazení kouč Leicesteru

Pohárová Evropa představuje pro kouče Leicesteru hotové prokletí. Teď po konfrontaci se Slavií obzvlášť. Pátý pokus Brendana Rodgerse překročit práh prvního kola jarní vyřazovací části Evropské ligy, a znovu nezdar. Tentokrát na levičce Leicesteru, stejně jako před tím dvakrát s Liverpoolem i Celtikem Glasgow. „Vyhrál lepší tým,“ lakonicky konstatoval Rodgers poté, co momentálně třetí tým Premier League prohrál na svém hřišti s českým mistrem a ze soutěže vypadl.

Těžko se osmačtyřicetiletému irskému kouči vysvětlovalo, proč jeho Leicester v pohárové Evropě končí.

„Sestava je mojí chybou, mohla být lepší," bral na sebe vinu za rošády, které ve složení mužstva udělal.

Maddison samozřejmě nastoupit nemohl, neboť ani středeční cesta k specialistům do Londýna nepomohla, aby Rodgers věděl, kdy bude mít svého hvězdného záložníka zraněného v posledním ligovém zápase na Aston Ville k dispozici.

Marc Albrighton z Leicesteru při utkání se Slavií.

Hannah Mckay, Reuters

Další změny ve složení mužstva ale udělal on. Třeba Barnese, který si během stoosmdesátiminutové konfrontace se Slavií dostal vlastně do jediné vyložené gólové šance Leicesteru, do základní sestavy vůbec nepostavil.

„Odpovědnost padá na mě, já mužstvo vybral. Měl jsem postavit lepší tým," opakoval Rodgers.

„Máme spoustu zraněných hráčů, na dalších se už projevuje únava, protože mají za sebou spoustu zápasů. Proto jsme postrádali obvyklou agresivitu a energie, vlastnosti, na kterých je naše hra založená. Navíc nám scházela kvalita v práci s míčem, stejně jako intenzita, s níž se hraje jak v Premier League, tak i v Evropě," vysvětloval.

Padající slávista Lukáš Provod právě překonal Kaspera Schmeichela v bráně Leicesteru. Přihlíží Caglar Söyüncü.

Hannah Mckay, Reuters

„Začali jsme odvetu sice dobře, ale hráli jsme příliš opatrně. A hlavně - nevytvořili jsme si dost střeleckých šancí. Chybí nám kvalitní útočníci. V úvodu druhé půle jsme dostali gól, navíc jsme pak dostali in druhý, hodně laciný," glosoval odvetné utkání Rodgers.

„Vyřazení je pro nás velkým zklamáním, ale musíme se přes něj přenést. Zanalyzovat si, co bylo špatně a poučit se. Už proto, že doufám, že se příští rok dostaneme do Evropy zase. Teď se proto musíme soustředit na dvě soutěže, v nichž pořád hrajeme," připomínal kouč Leicesteru Premier League a účinkování v FA Cup.