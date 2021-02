Šokující výhra, píší v Anglii o Slavii. Miliarda a půl za Simu? To se vyplatí, nabádají média

Vyřazení fotbalistů Leicesteru v Evropské lize od pražské Slavie způsobilo na Britských ostrovech velkou senzaci. Tamní tisk tepe do výkonu týmu i rozhodnutích kouče Brendana Rodgerse. Na druhou stranu také vyzdvihuje kvality českého týmu a shoduje se na tom, že jeho postup je zcela zasloužený.

Je to sportovní zázrak, říká o postupu Slavie Jindřich Trpišovský. Teď by se rád podíval na Old Trafford

„Leicester vypadl z Evropské ligy po zasloužené porážce od českých šampionů. Brendan Rodgers nepostoupil ve vyřazovací části evropských pohárů jak s Liverpoolem, tak s Celticem a s Leicesterem vypadal jen chvíli, že by to mohl zlomit, protože naděje mu ve druhé půli utnuly excelentní góly Lukáše Provoda a Abdallaha Simy," píše například The Guardian.

V podobném duchu referují i další média. „Leicester v roce 2021 prohrál jen jednou a počítalo se s ním jako s favoritem na dlouhou jízdu Evropskou ligou. Bez lehkosti a inspirace Maddisona a Barnese za celých 90 minut tým nenašel potřebnou jiskru. Český tým sice v domácí lize ještě neprohrál, přesto bylo překvapením, jak skvěle vlétl do druhého poločasu. Šokující vítězství pak slavil stylově i se záložníkem West Hamu Tomášem Součkem přes videohovor," píše BBC.

Ostrovní žurnalisty ale nezaujal jen týmový výkon červenobílých, nýbrž i individuality v jejich řadách.

„Slavia byla loni vyrabována West Hamem o obránce Vladimíra Coufala a záložníka Tomáše Součka a po tomhle skvostném vítězství se brzy dá čekat další velký zájem z Premier League. O Simu obzvlášť," upozorňuje BBC na výkon střelce druhého gólu.

„Abdallah Sima, letní výplň z páté francouzské ligy, zpečetil osud Leicesteru 15. gólem ve 22. zápase za Slavii v této sezoně. Slavia si cení senzačního teenagera na 50 milionů liber (cca 1,5 miliardy korun) a možná je to cena, kterou stojí za to zaplatit," nabádá zase list The Sun.

Ten kárá trenéra Rodgerse za to, že záložníka Harveyho Barnese, nejspíš vzhledem k víkendovému ligovému zápasu s Arsenalem, vynechal ze základní sestavy a nasadil ho až po hodině hry za nepříznivého stavu.

„Lišky budou zdůrazňovat, že musely hrát bez Jamese Maddisona, který byl mimo kvůli operaci kyčle. Ale začít zápas s Harveym Barnesem na lavičce, to zavání pohrdáním. Jestli ne dokonce arogancí," kritizuje The Sun.

