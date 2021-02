Jak Sima splnil rozkaz svého krajana z Liberce. Vím, že může být ještě lepší, pověděl Diamé

Diamé se se Simou poznal ve fotbalové akademii ve francouzském Evianu. „Hráli jsme spolu jednu sezonu," vysvětluje. Ale společného toho mají mnohem víc. Oba vyrůstali v senegalské metropoli v Dakaru, na svět přišli v rozmezí jedenácti měsíců, začátky v profesionálním fotbale v nižších soutěžích v Česku, pojí je totiž i agent Daniel Chrysostome.

„Právě díky němu jsme v Česku. Vysvětlil nám, že je pro nás dobrou volbou jít sem a hrát tady," nastiňuje Diamé, který z Evianu přišel v létě 2019 do druholigové Vlašimi. „Sima se mě ptal, jaké to tady je. Doporučil jsem mu, že musí přijet a zkusit to. Udělal tak a teď je šťastný," popsal Diamé dnes již notoricky známý příběh, jak Sima před rokem přišel do třetiligového Táborska, na podzim si ho vyhlédla Slavia, v jejímž dresu začal zářit a zaujal i Evropu.

Dva kamarádi. Jeden už září, druhý ho chce napodobit. pic.twitter.com/MlKoS3aM0U — Hynek Preisler (@Hynek_Preisler) February 26, 2021

„Vím, že je to trošku jako pohádka, protože ho skoro nikdo neznal, on přišel a hraje takhle skvěle. Ale mě to až tak moc nepřekvapuje. Znám ho a vím, jak na sobě maká. Sice je fakt, že jsem nečekal, že bude dávat až tolik gólů, ale vím, že může být ještě lepší. Když s ním občas mluvím, říkám mu, že jich musí střílet ještě víc," culí se dvacetiletý Diamé, který je zatím U Nisy na hostování do konce sezony s opcí.

„Musím bojovat více než ostatní, protože jsem pouze na hostování a rád bych podepsal dlouhodobou smlouvu. Jsem mladý hráč, vím, že musím pracovat, dobře trénovat a sbírat nějaké minuty na hřišti. Chtěl bych zde hrát delší dobu a snažit se předvádět co nejlepší výkony a jako útočník vstřelit i nějaké góly," přeje si Diamé, jenž však poslední zápas odehrál za Vlašim v prosinci minulého roku.

„Teď doháním kondici, po tréninku mám ještě jeden s fitness koučem," prozrazuje a věří, že šanci brzy dostane. Ostatně na gólový souboj už vyzval Simu. „Říkal jsem mu, že příští sezonu budu lepší než on a dám víc branek, což samozřejmě neakceptoval. Tak uvidíme," uzavírá s úsměvem Diamé.

Adama Diamé s dresem Liberce.

