Vzkaz ze Skotska registrovali v Edenu samozřejmě okamžitě. „Pětapadesátý titul máme, teď je před námi další výzva. Chceme v Evropské lize dál. Minimálně do čtvrtfinále,“ halasil kouč Glasgow Rangers Steven Gerrard poté, co o víkendu byla korunovace jeho týmu po 32 odehraných kolech skotské ligy definitivně stvrzena.

„Nic nového," zůstal v klidu slávistický trenér Jindřich Trpišovský, na jehož tým první díl osmifinálové partie Evropské ligy se skotským protivníkem ve čtvrtečním večeru čeká. „Rangers se dostali po dlouhé době na pohárové scéně takhle daleko, proto to pro ně budou zápasy roku."

Zatím nepřidal, že pro jeho Slavii také. Před dvěma lety to dotáhla až do čtvrtfinále, proto prahne po repríze. Anglický Leicester už vyřadila, teď na ni čeká mistr Skotska.

„Těžko říct, co s Rangers udělá fakt, že už mají titul jistý. Před naším vzájemným dvojzápasem by se ale stejně nemuseli nijak iritovat, i kdyby ho ještě garantovaný neměli. V tabulce mají takový náskok, že by se mohli v klidu připravovat na konfrontaci s námi a nastoupili by v nejsilnější sestavě," je si slávistický kouč jistý, že liverpoolská legenda ve službách skotského mistra Steven Gerrard by beztak podřídila vše úspěchu na evropské scéně.

Steven Gerrard, slavný kouč Glasgow Rangers.

Russell Cheyne, Reuters

„Má nejsilnější tým, co se v posledních letech ve skotském fotbale dal dohromady. Hlavně v ofenzivě má hodně zajímavé hráče," vybavil si Trpišovský okamžitě, jak Kolumbijec Morelos, syn ikony rumunského fotbalu Hagi, ale třeba i Jamajčan Roofe či Nigerijec Ayodele-Aribo dovedou řádit.

„Antverpám nastříleli v předchozím vyřazovacím kole devět gólů," připomněl, jakým způsobem Rangers zametli s druhým týmem belgické ligy.

Proto teď půjde o to vymyslet stejně účinnou taktiku, s jakou Slavia ve skupině odrovnala Nice vedené ikonou francouzského fotbalu Patrickem Vierou, doma díky ní porazila německý Leverkusen s nizozemským expertem Peter Boszem na trenérské lavičce a naposledy měla navrch i nad Brendanem Rodgersem, legendou ostrovního fotbalu ve sužbách Leicesteru.

„Mám na trenéry s velkým jménem prostě štěstí. I Rangers a Steven Gerrard představují úžasné spojení. Bonus a přidanou hodnotu navrch," pochvaloval si, že i on má o další motivaci postaráno.

Vždyť přidat k dosavadním skalpům i ten Gerrardův, to by bylo něco. Ale proč ne, když mu nákaza britskou mutací koronaviru nezdevastovala hráčský kádr tak, jak se po víkendových zvěstech a tweetech vysílaných z Edenu zdálo?

Mistří! Fanoušci Rangers právě obdrželi skvělou zprávu...

Jason Cairnduff, Reuters

„Všichni hráči byli po posledních testech na covid negativní, takže doufám, že se do čtvrtka nic nepřihodí," ulevilo se Trpišovskému, jemuž základní jedenáctku, s níž počítá pro čtvrteční střetnutí, nevyplenila ani žádná zranění.

„Omezený výběr ale máme. Z kádru vypadl na tři týdny se svalovým zraněním Traoré, Ševčík si poranil koleno a po tři týdny až měsíc s ním také nemůžeme počítat. Jen Beran by měl být během několika dnů zase zpátky," vypočítával slávistický kouč ztráty, které ovšem do partie s čerstvým skotským mistrem nepromluví.

Teď půjde o to vymyslet taktiku, která by na tu Gerrardovu platila. A spoléhat na hráče, že partituru s Rangers odehrají stejně mistrně, jako proti Leicesteru.