Nový Maradona z Karpat? Po otci jsem zdědil ctižádost, říká dvaadvacetiletý ofenzivní klenot

„Od dětství mě s tátou srovnávají. Ale já příjmení neberu jako přítěž. Spíše jde o každodenní motivaci pracovat a tlačit co nejvíce na sebe samého," vypravoval dvaadvacetiletý Hagi, jehož otcem není nikdo jiný než legendární Gheorghe Hagi.

Oblékal dres Realu Madrid či Barcelony, v Rumunsku byl zvolen sedmkrát Fotbalistou roku a v dresu bukurešťské Steauy, Barcelony, Realu Madrid a Galatasaray Istanbul posbíral devatenáct týmových trofejí. Mimo jiné ovládl i Pohár UEFA a Superpohár. A aby fotbalových genů nebylo málo, strýčkem je Gheorghe Popescu, který nosil kapitánskou pásku v Barceloně, s níž ovládl PVP, s Galatasaray Istanbul pak slavil triumf v Poháru UEFA.

V pouhých sedmnácti letech podepsal Ianis Hagi smlouvu s Fiorentinou poté, co vyrostl ve fotbalové akademii svého otce a následně sbíral zkušenosti v dospělém fotbale v FC Viitorul Constanta, klubu rovněž vlastněného Hagim starším.

„Jsem si jistý, že ho čeká skvělá kariéra. Je to ideální desítka. Myslím, že bude lepší než já," uvedl tehdy Gheorghe Hagi pro goal.com. Jenže syn rumunské legendy nedostal v Itálii prakticky příležitost. „Ve Fiorentině to fungovalo hůře než v Rumunsku za diktatury generála Ceausesca. Vůbec nedokázali rozpoznat talent," zlobil se Hagi senior, když se syn vracel do jeho klubu.

Po vydařeném mistrovství Evropy hráčů do 21 let, hraném právě v Itálii, přestoupil do belgického Genku. A o půl roku později se stěhoval do Skotska. „Když jsem do Rangers přestupoval, tak mi otec říkal, že s nimi třikrát hrál v pohárech a nikdy neprohrál. Ale hlavně, že jde o klub s velkou historií a naprosto neuvěřitelnými fanoušky," vyprávěl Ianis Hagi.

„Už jsem si zvykl, že můj otec byl mimořádně úspěšný. V každém tréninku, v každém zápase cítím adrenalin být lepší než předešlý den," vyprávěl pro klubovou televizi Rangers a přiznal, že věčnému srovnání s otcem nelze uniknout. „Mnoho lidí řeší, zda jej mohu alespoň vyrovnat. Ale jestli jsem něco zdědil, tak otcovu ctižádost. Jsem hodně ambiciózní," ujišťoval dvaadvacetiletý klenot slávistického soupeře, že hodlá otce překonat.

„Není urostlý postavou, ale jeho hra je založená na mozku, nikoliv na svalech," podpořil syna Gheorghe Hagi. A rovněž současný trenér Rangers a bývalá hvězda světového Steven Gerrard tuší v mladém Rumunovi, který má díky narození v Istanbulu během otcova působení v Galatasaray i turecké občanství, obrovský potenciál: „Je fantastickým studentem fotbalu. Pořád se chce zlepšovat. Z fyzického hlediska, taktického i technického. Neustále pátrá, co má zlepšit."