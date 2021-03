Skočit na Hagiho? To by byla penalta a navíc žlutá, takže bych odvetu nechytal, glosoval Kolář klíčový moment

„Už jsem to nestihl,“ jen pokrčil rameny slávistický gólman Ondřej Kolář nad momentem, který ovlivnil další průběh první osmifinálové partie Evropské ligy v pražském Edenu. Mladý Hagi totiž stačil prakticky z brankové čáry prostrčit míč kolem Koláře a Rangers vyrovnali. „Musel bych na něj skočit a byla by to nejspíš penalta a pro mě druhá žlutá karta, takže bych nemohl nastoupit v odvetě,“ rozebíral situaci, po které Helander stav zápasu srovnal a tím Slavii dokonale vyvedl z rytmu a tempa.