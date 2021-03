Prokletí, nikoli však náhodné. Slavia standardky bránit neumí, na což doplatila i s Rangers

„Při analýze zápasů Slavie jsme přišli na to, že jestliže je v něčem zranitelná, pak právě při bránění standardních situací," prozradil kouč Rangers Steven Gerrard, že měl recept, jak a kde v prvním osmifinále Evropské ligy udeřit.

Analyzoval správně, recept pomohl jeho týmu k vyrovnání.

Tak jako pomohl v únorovém duelu 18. ligového kola Příbrami, která v poslední minutě po standardní situaci stav zápasu se Slavií srovnala a uhrála s ní remízu. Jako z něho profitovalo před necelými dvěma týdny Slovácko, jež ze standardek vstřelilo mistrovského celku z Edenu hned dva góly. Jako pomohl ostravskému Baníku, který rovněž po standardní situaci přivodil Slavii o víkendu obrovské nervy a strach o výhru, i když hrál de facto celý zápas jen v deseti.

„Gólů ze standardek dostáváme skutečně moc, i když se jejich bránění na tréninku pořád věnujeme a nacvičujeme ho," přiznával Lukáš Provod.

„Některé situace vyřešíme, jiné si nepohlídáme. Jako právě standardku s Rangers," byl si brankář Ondřej Kolář vědom, jaké komplikace inkriminovaný moment z 36. minuty čtvrtečního osmifinále jeho týmu způsobil.

„Nestihl jsem tam jít. Mohl jsem na něho skočit, z čehož by byla penalta a žlutá karta pro mě, což by znamenalo, že v odvetě chytat nebudu. Anebo čekat, že to nestihne."

Filip Helander z Rangers se raduje z gólu proti Slavii

David W Cerny, Reuters

Mladý Hagi ovšem balon před bránu poslat stihl, Helander vyrovnal a skotský celek si tudíž z Edenu odvezl jak remízu, tak gól ceněný vzhledem k pohárové matematice dvojnásobně.

A to všechno po standardní situaci, jejichž bránění Slavii na jaře nejde, což kouč Gerrard samozřejmě vypozoroval.

„Obecně z nich teď dostáváme více gólů, ale je těžké hledat pravou příčinu. Někdy jde o souhru okolností, jako třeba v ligovém utkání s Baníkem, kdy se míč nešťastně odrazil, Stronati stál ofsajdu, ale my si i tak dali vlastní gól. Anebo s Rangers, kdy jsme standardní situaci skoro ubránili, ale míč šel jinam, než původně putoval. A k tomu necháme nepokrytého hráče před prázdnou bránou," pochopitelně že i slávistický trenér rozebíral, proč je jeho tým při bránění standardek v poslední době tak zranitelný.

V odvetě bude hrát roli hřiště, co všechno nám dovolí, říká trenér Jindřich Trpišovský

Sport.cz, SK Slavia Praha

„Buď prohrajeme hlavičkový souboj, nebo se míč odrazí do prostoru, kde nejsme. Anebo soupeř sehraje standardní situace tak skvěle, že se v podstatě ubránit nedají, jako se nám to stalo na Slovácku," nehledal Trpišovský vinu jen ve svých hráčích či snad brankáři Kolářovi, i když internacionál Pavel Kuka glosující zápas s Rangers v televizním studiu na situaci předcházející vyrovnávacímu gólu hostů reagoval věcně: „Vnímám to jako podcenění. Nevím, kam brankář vyrážel a v jakém tempu."

Ostatně, i rumunský internacionál Nicolae Stanciu označil inkasovaný gól za stupidní a přidal zajímavý postřeh.

„V předchozím zápase s Leicesterem jsme byli mnohem víc koncentrovaní, protože si každý myslel, že s ním prohrajeme. O to bylo utkání s Rangers pro nás těžší."

Těžší bude pro Slavii samozřejmě i odveta v Ibrox Parku. Zvláště, když si Gerrardův tým už vyzkoušel, co může od Pražanů čekat a ověřil si, že trenérova analýza byla správná, takže ví, kde a jak udeřit.