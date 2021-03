Slávisté říkají, že lžeme? To se mě dotýká, soptí Gerrard

„Glen (Kamara) říká, že šlo o rasistickou urážku. Proto teď nemám ani trochu chuť mluvit o fotbale, i když musím uznat, že Slavia byla v součtu obou zápasů lepším týmem a postupuje zaslouženě. Incident, který se stal, ale s fotbalem nemá nic společného. Doufám, že to UEFA podrobně vyšetří a nezamete pod koberec," prohlásil na tiskové konferenci po zápase kouč domácích Steven Gerrard.

Kúdela ve vyhecovaném závěru zápasu, který Rangers dohrávali bez dvou vyloučených Kemara Roofeho (brutálním šlapákem vyřadil ze hry brankáře Ondřeje Koláře) a Leona Baloguna, po jednom z dalších nesportovních zákroků domácích s rukou zakrývající ústa cosi řekl záložníkovi tmavé pleti Kamarovi. Vyprovokoval tím na hřišti strkanici, která po částečném uklidnění na hřišti podle slávistických informací pokračovala po závěrečném hvizdu v tunelu.

Gerrard se po závěrečném hvizdu vydal za trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským a delegátem UEFA a požadoval vysvětlení. „S Glenem (Kamarou) mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Když budu chtít něco někomu říct, nebudu si přece zakrývat rukou ústa a šeptat mu to do ucha. A že se soupeřovi lidé snaží svého hráče bránit a říkají nám lháři, to se mě dotýká. To je pro mne zklamáním," pokračovala bývalá ikona Liverpoolu a anglické reprezentace s tím, že nyní je řešení na straně UEFA, delegátů zápasu a k odezírání ze rtů je možno využít i technologie VAR.

Slavia obvinění, že se Kúdela dopustil rasistické urážky, rezolutně odmítla a označila za smyšlené nařčení. Slávistický stoper přiznal, že Kamarovi nadával, ale bez rasistického podtextu. Český klub podle mluvčího vršovického klubu po Kúdelově napadení v útrobách stadionu přivolal policii, která výpravu evakuovala ze stadionu. Podle některých skotských zdrojů však k žádnému útoku nedošlo....

Evropská fotbalová unie (UEFA) v pátek dopoledne uvedla, že o incidentech z utkání Rangers - Slavia ví a čeká na zprávu rozhodčích. Vyjádření ke scénám, k nimž došlo po zápase v tunelu Ibrox Stadium dnes rovněž poskytne rovněž glasgowská policie.

Český mistr po remíze 1:1 v Edenu vyhrál v odvetě na hřišti skotského šampiona po gólech Petera Olayinky a Nicolae Stanciua 2:0 a postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. Při losování od 13:00 SEČ se dozví dalšího soupeře.