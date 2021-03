Odměna za statečnost. Bořil je v ideální sestavě týdne Evropské ligy

Odměna nejen za postup, ale také za statečnost a odolnost, kterou museli sešívaní při cestě do čtvrtfinále ve Skotsku prokázat. Kapitán fotbalistů pražské Slavie Jan Bořil se za výkon na půdě Rangers dostal do ideální sestavy týdne Evropské ligy. „Říkali jsme si, že odvetu musíme zvládnout v hlavě. Bylo to o ní a bylo to vidět. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaluje si český reprezentant, který se už může těšit na Arsenal v dalším kole.