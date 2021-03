Vyšetřování nic neodhalilo! Zastavte tlak na UEFA a policii, žádá Tvrdík ohledně Kúdely

Rozhodli se znovu vystoupit. Podle fotbalové Slavie dosud vyšetřování neodhalilo, že by bek Ondřej Kúdela rasisticky urazil soupeře. Inspektor UEFA má zpracovat zprávu do pondělí. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík požaduje okamžité zastavení stupňujícího se předpojatého tlaku představitelů klubu Rangers a dalších veřejně činných osob ve Skotsku na vyšetřovatele UEFA i policii ohledně prošetřovaných incidentů hlášených během druhého osmifinálového zápasu Evropské ligy.

Válka způsobená rozjitřeným zápasem ani dva týdny po závěrečném hvizdu neutichá. Naopak, stále probíhá. Šéf Jezdců Stewart Robertson učinil další veřejné prohlášení v úterý, den poté na něj reagují sešívaní.

„Probíhající vyšetřování vedená ze strany UEFA i místní policie dosud nepřinesla žádná zjištění. Náš hráč Ondra Kúdela je však již nyní veřejně ‚odsuzován' bez jakéhokoliv důkazu; je obětí předsudků a presumpce viny. Inspektor UEFA dotyčné incidenty stále prošetřuje a do 5. dubna mu byla prodloužena lhůta k vypracování zprávy," poukazuje Jaroslav Tvrdík.

Ondřej Kúdela o tom, co řekl Glenu Kamarovi

Sport.cz, SK Slavia Praha

„Věříme v proces založený na důkazech a právu, přičemž Ondra i náš klub poskytují veškerou potřebnou součinnost příslušným orgánům. Předložili jsme důkazy, které z našeho pohledu Ondru očišťují z nedůvodného nařčení z rasismu," zúrazňuje šéf na klubovém webu.

Vadí mu, že ze strany některých zúčastněných a části britských médií zjevně narůstají xenofobní předsudky vůči klubům a hráčům či obecně lidem ze střední a východní Evropy.

O brutalitě se nemluví

„Smutnou stránkou celé záležitosti je, že Rangers se snaží zakrýt brutální hru svého týmu. Během samotného zápasu byl náš brankář Ondra Kolář vážně zraněn a utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny, přičemž náš lékař ho na místě nesměl vyšetřit ani desítky minut po závěrečném hvizdu. Nemluvě o mnoha dalších závažných faulech proti našim hráčům, z nichž řada zůstala nepotrestána. V prestižní Evropské lize by se takové zákroky vůbec neměly dít."

Doufám, že nic podobného už nezažiju, říká po zápase na Rangers Jindřich Trpišovský

SK Slavia Praha

Předmětem vyšetřování je také pozápasový útok domácího hráče Kamary na Kúdelu, přestože Rangers o incidentu zásadně mlčí.

„Pokud si někdo klade otázku, co se tehdy stalo, delegace Rangers si přála promluvit s Ondrou, aby objasnila údajnou rasovou urážku. Rozhovor měl proběhnout v tunelu pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA i trenérů obou týmů. Kamery pokrývající místo setkání ale byly úmyslně zahaleny a pan Kamara poté, bez varování a zjevně bez úmyslu cokoliv si vyříkat, surově napadnul Ondru tak, že ho udeřil do obličeje. Ještě zkoušel pokračovat v boji a pak prchnul do šatny společně s panem Gerrardem bez jediného slova omluvy. Je to ostudný incident," opakuje Tvrdík.

Dodává ještě, že jedním z pilířů fotbalové politiky Slavie je pevný závazek bojovat proti rasismu, xenofobii a všem dalším formám nesnášenlivosti. A vyzývá k uklidnění komunikace, než bude vyšetřování ukončeno.