Kúdela? Soustředím se jen na to, co mohu ovlivnit, neřešil kouč Slavie jen trable se stopery a nejistotu kolem gólmana

„A do toho máte hrát s takovým týmem, jako je Arsenal," zamyšleně opakuje trenér Pražanů v útrobách Emirates Stadium, kde ve čtvrteční noci čeká na jeho tým další zápas pravdy.

Na Ostrovech v rychlém sledu již třetí, přesto tentokrát výjimečný.

Čtyři stopery musel nechat v Praze. Kúdelu se zhmožděným nosem a horečkami, Deliho s pozitivním testem na covid, Hovorku zraněného dlouhodobě, Kačarabu, jenž se na soupisku pro Evropskou ligu nevešel.

K tomu nejistota, jak to bude s Ondřejem Kolářem, jasnou brankářskou jedničkou, jíž Roofe z Rangers kopačkou přerazil čelní kost, zlomil nos, rozpáral obličej a ještě způsobil otřes mozku.

A při návratu na Ostrovy se samozřejmě Angličané neptají, jak na tom je a nakolik se vylízal ze zranění, ale zajímá je Kúdela.

Vypovídal by, kdyby s výpravou do Londýna přiletěl? Spolupracoval by s policií? Přispěl by k řešení situace, která nastala poté, co ho Kamara z Rangers nařknul z rasistické urážky?

Slávista Ondřej Kúdela během osudné konverzace s Glenem Kamarou z Rangers...

Andrew Milligan, Reuters

„Kúdela má horečky, bere antibiotika, zdravotní stav mu neumožnil, aby s námi přicestoval. Nemohu proto odpovědět, prostě tady není. Jako trenér se navíc soustřeďuji jen na to, co mohu ovlivnit, což je náš zápas s Arsenalem," zachoval Trpišovský klid a potřebný nadhled i v situaci, která je pro něho hodně obtížná.

„Rozsáhlá absence v defenzivě samozřejmě komplikaci představuje. Souhra chybět bude, ale styl naší hry je takový že hráči jsou připravení a schopní zaskočit na jiných pozicích. Situace je prostě taková, jaké je, a musíme se k ní postavit čelem," ví slávistický kouč, že před realitou neuteče.

„Naštěstí o ní víme tři dny, takže jsme na ni mohli hráče připravit. Pomoct si s nácvikem, sestřihem na videu. To proto, že máme svůj styl hry, od kterého nechceme ustupovat. Ani není vhodné ho měnit, když nás čeká taková kvalita jako Arsenal. Mají skvělé hráče v ofenzivě i defenzivě a brankáře, který je na tom technicky dobře."

I řešení výjimečné situace, v níž se slávistická defenziva vzhledem k absenci Kúdely a Deliho ocitla, už má Trpišovský připravené.

„Měli jsme tři varianty, ze kterých jsme vybírali. Už jsme ale rozhodnutí. Vybrali jsme takovou, abychom měli i možnost, jak případně zareagovat na průběh zápasu," naznačil, ale složení stoperské dvojice, natož pak sestavy neprozradil.

"Na jaře jsme byli v Evropské lize úspěšní tím, že jsme zvládli venkovní odvety, musíme proto k zápasu přistoupit stejně. Uvidíme, co nám soupeř dovolí," uvědomuje si kouč Pražanů.

„Oba týmy hrají ofenzivně, Arsenal dává hodně gólů, stejně jako my. My navíc máme problém v defenzivě, Arsenal ovšem dostal v Premier League dvakrát za sebou tři góly. Indicie směřují k tomu, že by mělo padat hodně gólů."