Pravdou je, že na efekt překvapení nemůže tentokrát ani trochu spoléhat. A na to, že by ji bral Arsenal za protivníka, kterého prostě sfouknout musí i navzdory martyriu, jímž si v Premier League prochází, teprve ne.

„Hrají týmově, sebevědomě, nevzdávají se. Měli v mužstvu opravdu dobré hráče, které v posledních letech prodali, mají tam ale i další zajímavé fotbalisty. A dobré, proto je fotbalový trh sleduje," připomínal kouč Kanonýrů Mikel Arteta, že nejen v týmovém pojetí, ale i v individuálních schopnostech je síla Pražanů.

Právě Lukáš Provod je jedním z těch ostře sledovaných, o nichž mluvil španělský trenér Arsenalu. Po jarních zápasech Slavie s Leicesterem a Rangers jeho akcie na evropské fotbalové burze vyletěly vzhůru, reprezentační starty proti Belgii a Walesu jeho cenu ještě navýšily.

Čím se bavil na tréninku před čtvrtfinále Evropské ligy Arsenal?

„Asi v naší lize dlouho nezůstane. Jeho kvalita už je vnímaná a plno skautů se o něj určitě zajímá," uvedl ostatně po kvalifikačním utkání o účast na mistrovství světa v Kataru trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, že Provodův výkonnostní progres nemohl zůstat bez povšimnutí.

Ve čtvrteční noci na Emirates Stadium o tom bude moci podat čtyřiadvacetiletý slávista další důkaz. Tak jako když hrál proti Vardymu z Leiceseru, Lukakovi v belgickém dresu nebo měl proti sobě v kvalifikaci s Walesem Balea.

„Leicester měl exkluzivní útočnou řadu, Arsenal ale rovněž. Těžké vybrat jednoho hráče, který představuje největší hrozbu, když vedle sebe hrají Lacazette, Aubameyang a Saka. Pořád je to neuvěřitelné mužstvo se skvělými individualitami. Proto bude důležité, abychom hráli zase jako tým, pomáhali si, zastupovali se. Jedině tak můžeme uspět," je Provod přesvědčený, že navzdory absencím decimujícím obvyklé složení obrany se Pražané musí držet svého stylu, který je dovedl do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Byla by hloupost unáhleně měnit taktiku, i když ke změnám v sestavě zákonitě muselo dojít. Musíme se snažit hrát pořád stejně. Zvlášť, když za sebou máme v pohárové Evropě skvělé zápasy a před sebou cíl, který jsme si dali. Myslíme na postup, protože jinak by se čtvrtfinále s Arsenalem hrát nedalo. A kdyby se to povedlo, bylo by to z říše snů," dovede si Provod představit, co by účast mezi čtyřmi nejlepšími celky Evropské ligy znamenala.

Pro Slavii, stejně jako pro něho samotného.