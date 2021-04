Sobě nasazení zajistila, zachrání Slavia také český fotbal? Pomůže jen zázrak

České kluby by se v aktuální sezoně v žebříčku národních koeficientů UEFA dostaly na 15. místo pouze v případě, že by fotbalisté Slavie došli až do finále Evropské ligy. Po čtvrteční remíze Pražanů 1:1 v úvodním čtvrtfinále na hřišti Arsenalu je už jisté, že postup do semifinále by k posunu do první patnáctky nestačil. Umístění na 15. příčce jako poslední zajišťuje účast pěti týmů v pohárech. Pro sebe sešívaní každopádně získali důležitou jistotu, že v příštím ročníku Ligy mistrů budou ve všech předkolech nasazeni.

Hrají nejen o senzační postup do semifinále, ale také o budoucnost. Svou i celého českého klubového fotbalu.

Remíza na půdě Arsenalu má pro Slavii velkou váhu. Klíčovým bodem posílila svůj koeficient natolik, že se posunula před Olympiakos i FC Kodaň. Z klubů, jež mohou hrát předkola mistrovské části Ligy mistrů, jsou nad ní už jen Salzburg, Basilej a Dinamo Záhřeb.

Už se to hodnotí krásně, ale zápas se nevyvíjel podle našich představ, říká Lukáš Provod

Sport.cz, SK Slavia Praha

Slavia samozřejmě ještě českým mistrem není, titul však má prakticky jistý. Před nedělním derby vede tabulku domácí soutěže před Spartou o plných 14 bodů. Letenští mají pravda dva odložené zápasy k dobru.

Jako poslední český zástupce je pak Slavia také nadějí pro národní koeficient. Ve hře je hodně, patnáctá příčka v žebříčku, a tím pádem pět pohárových účastníků do dalších let.

Zbývá předstihnout Srbsko a Kypr

České týmy před čtvrtfinálovou fází pohárů figurovaly na 17. místě a na patnáctý Kypr ztrácely 1,35 bodu. V přepočtu to znamenalo, že k posunu do elitní patnáctky potřebovaly, aby slávisté uhráli ještě aspoň sedm bodů. Jeden bod už červenobílí získali v Londýně, dalších šest ale ještě schází. Je tak jasné, že účast v semifinále by nestačila.

Tomáš Holeš nastoupil poprvé na stoperu. Klobouk dolů, pěli na něj ódy spoluhráči

Sport.cz, SK Slavia Praha

Za výhru se připisují dva body, za remízu jeden a ten se v závěrečné fázi uděluje také za každý postup. Zisk se pak dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Na šestnácté Srbsko, které už stejně jako Kypr nemá ve hře žádného zástupce, ztrácí Česká republika 0,15 bodu. Osmnácté Chorvatsko má na tuzemské kluby manko 0,325 bodu. Ve hře je už jen Dinamo Záhřeb, které podlehlo na úvod čtvrtfinále doma Villarrealu 0:1. V případě, že by dvojzápas překvapivě otočilo, utkalo by se v semifinále s vítězem souboje mezi Arsenalem a Slavií.

Hrozí ztráta jedné místenky

Aktuálně se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2022/23. V ročníku 2021/22 má ještě český fotbal nadále jistotu pěti účastníků v pohárech, neboť se po minulé sezoně těsně udržel v patnáctce. V úvodu tohoto ročníku se ale tuzemské týmy propadly až na 21. místo.

Není nic příjemného mít masku, ale během zápasu jsem to nevnímal, říká Ondřej Kolář

Sport.cz, SK Slavia Praha

Pokud se české kluby nedokážou do první patnáctky vrátit, v přespříští sezoně budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konferenční liga, která bude mít premiéru od příštího ročníku. V sezoně 2021/22 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a vítěze domácího poháru MOL Cupu pak Evropská liga.