Příšerný zákrok, říkal gólman Arsenalu, proč se vydal za Kolářem a přitom prozradil i recept pro odvetu

„Viděl jsem na videu, co se mu stalo. Ten zákrok na něho byl strašný. Přímo příšerný, protože mohlo jít o vážný úraz. My brankáři k sobě máme speciální vztah, protože o podobných situacích víme své," vracel se devětadvacetiletý gólman německé fotbalové reprezentace Leno před cestou k pražské odvetě ke krátkému setkání s Ondřejem Kolářem, jež nebylo jen pouhým gestem.

Strašlivý faul Kemara Roofeho na Ondřeje Koláře, po němž musel slávistický brankář s krvavým zraněním hlavy opustit hřiště na nosítkách.

Andrew Milligan, Reuters

„Potřeboval jsem mu říct, že jsem rád, že je v pořádku a že doufám, že i jeho obličej bude v pořádku. Ale přitom jsem i dodal, že vyhrajeme a do semifinále Evropské ligy postoupíme my," prozrazoval při online tiskové konferenci v Londýně Bernd Leno.

Doma se Kanonýrům vyhrát nepodařilo, protože Holešova hlava zachránila Slavii remízu, německý legionář mezi tyčemi Arsenalu je však přesvědčen, že čtvrteční odvetu v Praze jeho tým zvládne a mezi poslední čtyři týmy v Evropské lize postoupí.

„Dokážete si představit příští ročník evropských pohárů bez Arsenalu?" reagoval řečnickou otázkou na dotaz, jak frustrující by pro Kanonýry bylo, kdyby se z evropské scény pakovali a jejich poslední naděje na cestu do pohárové Evropy v následující sezoně by tím byla nejspíš definitivně pohřbena.

„Je to zvláštní představa, takže doufáme, že se něco takového nestane. Arsenal na evropskou scénu patří," odpověděl, přičemž nezapomněl složit poklonu Slavii a jejímu tažení Evropskou ligou.

„Jsou jako kometa. Skvělý tým a velmi těžký soupeř. Doma jsme měli zápas pod kontrolou a dominovali v něm, jenže oni jsou nebezpeční. Hrozí ze standardek i z protiútoků. Jenže i pro ně je remíza 1:1 z prvního čtvrtfinále nebezpečná," připomínal Leno to, co si všichni v Edenu dobře uvědomují.

Tomáš Holeš se raduje z vyrovnávací branky

John Walton, ČTK/AP

Nerozhodný výsledek importovaný před týdnem z Londýna je sice slibný, ale zároveň zrádný.

„Jakmile dáme první gól, bude Slavia pod velikým tlakem. Proto chceme skórovat jako první. A jakmile přidáme druhou branku, bude po všem, protože domácí by nám museli dát tři góly. Je to ostatně jediný způsob, jak postoupit. Jinou možnost nemáme," naznačoval brankář Arsenalu, jaký scénář má anglický tým pro pražskou odvetu nachystaný.

Leno se však dívá ještě dál. Až k finálovému duelu letošního ročníku Evropské ligy... Pochopitelně, když loni v srpnu porazili Gunners 2:1 Chelsea a získali již počtrnácté v historii tolik ceněný FA Cup, německý gólman na hřišti ve Wembley chyběl.

Brankář Arsenalu Bernd Leno udržel v posledním utkání Premier League se Sheffieldem čisté konto.

Rui Vieira, Reuters

„Byl to pro mě samozřejmě velmi špatný okamžik, jenže jsem byl zraněný a takové situace prostě neovlivníte. Ale i tak bylo skvělé, že jsme FA Cup vyhráli, protože jsme se díky tomu kvalifikovali do Evropské ligy. Teď je proto pro mě velkou motivací dostat se až do finále a zakončit sezonu ziskem trofeje."