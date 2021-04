Tvrdík zuří. Překupník nabízí vstupenky na Arsenal, chce skoro 20 tisíc za kus

Fanoušci si o návštěvě stadionů zatím stále mohou nechat jen zdát. Pro ty sešívané je to škoda o to větší, že v rámci play off Evropské ligy už do Edenu zavítal například slavný Leicester. A ve čtvrtek hostí český mistr další vynikající ostrovní tým.

Úplně prázdno nebude. Slavia ve spolupráci s projektem Cesta ze tmy několik návštěvníků do ochozů vpustí. Všechny osoby na stadionu budou muset mít negativní PCR test. Z velké části půjde o partnery a sponzory klubu.

Jiz to vysetrujeme a vzhledem k velmi omezenemu poctu listku a moznosti verim v uspesny vysledek setreni. A pak bude hodne zle. Tohle je hnus. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 14, 2021

Několik vstupenek už se přesto dostalo do rukou překupníka. Na situaci upozornil na Twitteru jeden z fanoušků. Toho zajímala cena, za kterou muž vstupenky na bazarovém portálu nabízí. „Cena 1 VIP vstupenky je 17 990 Kč vč DPH," zněla odpověď.

To se samozřejmě nelíbí nejen příznivcům, kteří se na tribuny nedostanou, ale pochopitelně i Slavii, která několik VIP vstupenek pro návštěvníky připravila.

„Již to vyšetřujeme a vzhledem k velmi omezenému počtu lístků a možností věřím v úspěšný výsledek šetření. A pak bude hodně zle. Tohle je hnus," napsal na Twitter šéf sešívaných Tvrdík.