Další velký den pro sešívané. Fotbalisté pražské Slavie odehrají večer od 21:00 odvetu čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. Z Londýna si přivezli nadějnou remízu 1:1, která jim dává reálnou naději na postup. Vyrovnali by jím historickou účast klubu v semifinále Poháru UEFA z roku 1996. „Víme, o co hrajeme, necháme na hřišti úplně všechno,“ slibuje kapitán Jan Bořil.

Když červenobílí naposledy došli do semifinále evropského poháru, bylo rodákovi z Nymburka teprve pět let. Příklad z roku 1996 nicméně před odvetou s Arsenalem moc dobře vnímá.

„Určitě nás motivuje, jinak bychom tady nebyli. Chceme postoupit, když to přeženu, tak až do finále. Hrajeme o další trofej, to nás posouvá dopředu. Máme před sebou hodně zápasů a jsme stále ve hře ve třech soutěžích. Chceme všude dojít až na vrchol," ujišťuje obránce Jan Bořil.

💬 „Jdeme si za svým snem. Chceme postoupit co nejdál, po dlouhé době by se zase hrálo semifinále evropského poháru. Víme, o co hrajeme, ve čtvrtek tam necháme úplně všechno," říká před #arssla kapitán Jan Bořil. ©️ #UEL



📰 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/SxnVeE5ZBA pic.twitter.com/4cCpidRvH7 — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) April 14, 2021

Hráči si uvědomují, že mohou zopakovat obrovský úspěch svých předchůdců. „Jdeme si za svým snem. Chceme postoupit co nejdál, po dlouhé době by se zase hrálo semifinále evropského poháru," zasní se kapitán.

Na penalty by Jindřich Trpišovský neměl nervy se dívat, schoval by se do kanceláře

Sport.cz, SK Slavia Praha

Svým gólem Kluži poslal Slavii v minulé sezoně do Ligy mistrů. Velkou šanci měl také před týdnem v Londýně.

„Bohudík jsem alespoň trefil zařízení, což mi trenéři neustále opakují, abych alespoň trefil branku. Ale gól z toho nebyl... Já doufám, že jsem si ho schoval na odvetu a bude postupový," culí se Bořil.

Na penaltu by šel jako pátý

Vyloučit se nedá ani eventualita, že by o postupujícím musely rozhodnout penalty. Věřil by si na exekuci...?

„Kdyby nikdo jiný nezbýval, tak asi ano. Šel bych asi jako pátý, jako první určitě ne. Kdyby se pokračovalo, tak už by mi nic jiného nezbylo," směje se český reprezentant.

Arsenal je stále favoritem, odhodlaní slávisté však nechtějí voňavou a lákavou kostičku pustit. V nabitém programu bude čtyři dny po derby se Spartou rozhodovat také jejich fyzické a psychické rozpoložení.

„Samozřejmě je znát, že v nohou máme hodně zápasů. Čtyři dny nám dodaly trochu času na regeneraci. Kluci naši, maséři a fyzioterapeuti, jedou na plné obrátky. Snaží se nám pomoct, co to jde," oceňuje ideální zázemí.

„Myslím, že jsme připraveni, jako jsme byli na Arsenalu nebo proti Spartě v derby. Nechceme se vymlouvat, víme, že nás čeká těžký zápas. Takhle to má každý, kdo podobná utkání hraje," těší se Bořil.