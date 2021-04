Po destrukci Slavie trenér Arsenalu namlsal fanoušky: Budeme ještě lepší!

Byli nemilosrdní. Prakticky s chirurgickou přesností fotbalisté Arsenalu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy trestali chyby domácí Slavie a nenechali nikoho na pochybách, že útok na triumf v soutěži garantující pozici v Lize mistrů myslí zcela vážně. Pokud by totiž svěřenci trenéra Artety sen o zisku trofeje z druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu nenaplnili, Kanonýři by po pětadvaceti letech chyběli v pohárovém osudí.

„Po čtvrtečním triumfu na půdě Slavie věřím, že můžeme vyhrát celou soutěž. Čekají nás sice náročná utkání, ale ukázali jsme velkou kvalitu," chválil trenér Mikel Arteta svěřence po čtyřbrankovém vítězství.

„Ve srovnání s prvním duelem jsme se zlepšili ve všech aspektech. Zejména pak v efektivitě. Bylo skvělé, jak jsme nakládali s nabídnutými příležitostmi a dokázali rychle rozhodnout," lebedil si Arteta.

Přitom když Rowe vstřelil první gól, radost hostujícímu týmu s odstupem několika desítek sekund sebral videorozhodčí, který odhalil ofsajdové postavení. „Ale ta situace nás jedině nabudila. Zrušený gól nás motivoval. Moji hráči byli nesmírně odvážní, kreativní a rychle se rozhodovali v koncovce," přemítal Arteta.

Právě ofenzivní procitnutí týmu velebil ze všeho nejvíce. „Měli jsme ze zápasu respekt, vždyť Slavia doma neprohrála mnoho měsíců. Ale bylo úžasné sledovat, s jakou vášní jsme se do zápasu pustili. Zejména v případě mladých hráčů bylo zaujetí jedinečné. Byli jsme neuvěřitelné efektivní," hodnotil Arteta vítěznou bitvu.

„Pro Arsenal je klíčové, aby se stejným zaujetím nastupoval do každého utkání. Není na místě řešit, zda jde o Premier League či utkání evropských pohárů. Prostě musíme jít na trávník vyhrát. Nechci řešit, zda šlo o nejlepší výkon týmu pod mým vedením. Každopádně se jednalo o jeden z nejdůležitějších zápasů. A zvládli jsme ho obdivuhodně," těšilo Artetu, jehož tým v semifinále narazí na Villarreal.

Španělský tým koučuje Unai Emery, který soutěž třikrát vyhrál se Sevillou a od léta 2018 do listopadu 2019 byl trenérem Arsenalu, s nímž došel až do finále Evropské ligy, kde podlehl Chelsea (1:4). „Je jasné, že potřebujeme úspěch v Evropské lize. Proti Slavii jsme se zlepšili. A nepochybně můžeme být ještě lepší," prohlásil Arteta, který byl žhavým adeptem na místo hlavního trenéra už v létě 2018, ovšem tehdy dostal přednost právě Emery.

Artetův tým se do semifinále prodral, přestože v Praze postrádal kapitána, který trpí malárií. „Pierre Emerick Aubameyang se necítil v předešlých dvou zápasech dobře. Nikdo ale nečekal, že by měl takovou nemoc. Až z testů se zjistilo, o co jde. Doufám, že bude rychle zpět. Dva dny byl v nemocnici v péči lékařů, ale už ho pustili domů. Cítí se lépe, ale bylo by předčasné tvrdit, kdy znovu nastoupí. Ještě potřebuje pauzu," nevyloučil Arteta, že pro útočníka Gabonu dost možná sezona skončila.