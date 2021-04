Pocit křivdy za Kúdelu výkon proti Arsenalu neovlivnil, jeho absence však ano, přiznal kouč Slavie

Dopadlo toho na jeho tým příliš. Tažení pohárovou Evropou i domácí ligou, kumulující se únava násobená starty za reprezentaci, ke všemu verdikt ze švýcarského Nyonu, který zacloumal nejen potrestaným Ondřejem Kúdelou, ale celou Slavií. Čtyřiadvacet hodin před odvetou s Arsenalem. Den před možností naplnit sen o postupu do semifinále Evropské ligy a zreprízovat tak čtvrtstoletí staré klubové maximum na evropské scéně. „Náš výkon proti Arsenalu to neovlivnilo, Ondrova absence ale samozřejmě ano,“ přiznával trenér Pražanů Jindřich Trpišovský po debaklu s Gunners.

Znamená to, že všechno, co se v posledním dnu i hodinách dělo a co jste museli registrovat, na vaše svěřence dopad nemělo? Že trest vynesený nad Kúdelou je nijak neovlivnil a nepoznamenal?

Řešilo se to hodně. Ondra už je zdravý, trénuje s námi, i předzápasovou přípravu s ostatními absolvoval. A do toho trest vynesený bez důkazů, který pro něho znamená, že musel vynechat nejen utkání s Arsenalem, ale že vynechá i EURO a další zápasy. Zasáhlo nás to, to říkám upřímně.

Vás určitě také...

Když mi ve středu řekli, jaký trest Ondra dostal, nevěřil jsem tomu. Myslel jsem, že si dělají srandu. Nevěřil jsem tomu. Dostat deset zápasů v porovnání s tím, co se v Glasgowě dělo, to byl pro mě šok. Jednomu našemu hráči prokopli lebku a za to distanc čtyři zápasy. Druhého napadli a dostal tři. A šlápnutí na ležícího hráče zůstalo nepotrestáno. Myslím, že jde navíc o obrovský precedens odsoudit někoho bez důkazů.

Bolí to hodně, ale s odstupem času o tom budeme přemýšlet jinak, věří Lukáš Provod

Sport.cz, SK Slavia Praha

A to všechno, tenhle pocit křivdy mísící se určitě i s naštvaností, vliv na vaše hráče neměl?

Nemyslím, že by to na náš výkon mělo vliv a nějak ho to ovlivnilo. Probírali jsme celou situaci hodně, ale pak už jsme se chystali na zápas. Jestliže náš výkon proti Arsenalu něco ovlivnilo, pak Ondrova absence.

Klobouk dolů, jak jsme to v Evropské lize zvládli. Bohužel s hořkým koncem, říká Tomáš Holeš

Sport.cz, SK Slavia Praha

Proto šest hrůzných minut, během nichž jste třikrát inkasovali a o výsledku bylo tudíž promptně rozhodnuto?

Jeli jsme na prázdnou nádrž, v tom to bylo. Nebyli jsme schopni pohybovat se tak, jako v předchozích zápasech ve skupině či proti Leicesteru nebo Rangers, hráči Arsenalu byli rychlejší, dynamičtější. My jim nestačili ani ve chvílích, kdy vedli balon. K tomu kvalita soupeře v práci s míčem a na druhé straně naše laciné ztráty, po kterých vyrážel k rychlým brejkům. Arsenal byl ve všem jednoznačně lepší. A v obou zápasech.

Smršť, kterou Kanonýři v úvodních čtyřiadvaceti minutách rozpoutali, váš tým úplně rozložila, takže jim nebyli vůbec schopni čelit.

Přitom jsme do utkání vstoupili relativně slušně. Jenže pak přišla dvanáctiminutová pasáž, kdy přišly čtyři podobné ztráty míče a z totožných brejkových situací jsme dostali dva góly. První byl sice odvolaný, ale následovaly další, kdy nám soupeřovi hráči utekli a Arsenal šel rychle do vedení.

V ten moment bylo rozhodnuto...

Pro mužstvo představovalo strašnou ránu, když se na zápas chystalo a pak během šesti minut dostalo tři góly. Psychicky ho to srazilo... Zbytek utkání už byl jen o tom, že jsme se snažili dát alespoň jeden gól, ale přitom jsme museli zároveň zachytávat brejky soupeře, což se nám až na jednu výjimku povedlo. Druhou půli už jsme jeli na morálku.

Smršť byla v mnohém podobná té, kterou jste prožili před dvěma lety, když jste ve čtvrtfinále Evropské lihy narazili na Chelsea. Anebo když jste hráli kvalifikaci o postup do Ligy mistrů v Dánsku.

Stane se. Když sehrajete 120 zápasů, taková utkání přijdou a podobnou smršť zažijete. Zvlášť, když narazíte na soupeře evropských kvalit, který si věří a jenž má extrémně rychlé hráče. Zejména, když vám chybí hráči v defenzivě. Tehdy proti Chelsea Souček a Coufal, tentokrát to bylo podobné. Hráči nastupují na jiných místech sestavy, než obvykle, a i z toho pramení chyby, které obvykle neděláme.

Bylo to ustrašený, báli jsme se hrát. Smutný konec pro nás, hodnotí brankář Ondřej Kolář

Sport.cz, SK Slavia Praha

Neuvažoval jste o tom sáhnout do sestavy a střídat mnohem dřív, když bylo zřejmé, jaká pohroma se na vás řítí?

Viděli jsme, že někteří hráči nehrají dobře, skutečně jsme uvažovali o tom, že budeme střídat dřív a sáhneme k přeskupení sestavy. Jenže přišla penalta, vzápětí třetí gól, takže jsme čekali raději do přestávky. Zvlášť, když někteří hráli na hraně a u jiných, jako třeba u Olayinky, jsme věděli, že nastoupili se zdravotními problémy.

Nakonec jste se s tažením pohárovou Evropou rozloučili čtyřgólovým přídělem, ale přesto - našel jste na závěrečném vystoupení nějaká pozitiva, z nichž lze vycházet a na kterých budete stavět?

Výsledek je samozřejmě hrozný, některé chyby také, rozdíly v některých parametrech také. Ale jistá pozitiva se přesto najdou. Třeba v tom, jak Holeš zvládl první zápas, a i v odvetě zachránil spoustu situací. Třeba v tom, jak zahrál Zima, i když u některých inkasovaných gólů pochopitelně byl, jaké neuvěřitelné výkony předvádí Provod.