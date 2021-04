Pogba: Mourinho šel v Manchesteru United proti hráčům, Solskjaer je jiný

Pogba v United pod současným trenérem Tottenhamu působil v letech 2016 až 2018. Jejich zpočátku úspěšná spolupráce přestala fungovat v závěrečném půlroce Mourinhova angažmá na Old Trafford. Se Solskjaerem si manchesterský středopolař rozumí o mnoho lépe.

"S Olem je to teď jiné, protože on by nešel proti hráčům. Možná by je nevybral do sestavy, ale neodstavil by je, jako by už dál neexistovali. To je rozdíl mezi Mourinhem a Olem," řekl Pogba v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

"Kdysi jsem měl s Mourinhem skvělý vztah a každý to viděl. A další den se něco stalo. S Mourinhem to bylo divné. Proč? To nedokážu pořádně vysvětlit, protože sám nevím," uvedl francouzský mistr světa z roku 2018.

S Mourinhem měl během jeho působení u "Rudých ďáblů" problémy i krajní bek Luke Shaw, jenž pod Solskjaerem podává výborné výkony a vrátil se do anglické reprezentace. "Možná Oleho metody fungují, protože má trochu blíž k lidem. Lukeovi hodně pomohl po těžké sezoně. Když má Luke důvěru trenéra, předvádí kvality, které vždycky měl," uvedl Pogba.