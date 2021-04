Arsenal je jinde, Slavia by měla šanci jen v plné síle, říká legenda Pražanů Suchopárek

Podle vicemistra Evropy z roku 1996 a současného trenéra české fotbalové reprezentace do 19 let Jana Suchopárka se ve čtvrtfinále Evropské ligy ukázalo, že Arsenal je na jiné úrovni a Slavia by měla šanci pouze v plné síle. Při čtvrtečním debaklu Pražanů 0:4 v domácí odvetě viděl diametrální rozdíl v ofenzivní kvalitě soupeřů. Bývalý slávistický obránce označil sezonu českých mistrů v Evropské lize za velký úspěch.

"Neřekl bych, že to byla úplná lekce, ale Arsenal je v současnosti na jiné úrovni než Slavia. Ukázal to i první zápas (1:1), ale včera Arsenal byl schopen své šance proměnit. V šestiminutovce první půle hosté rozhodli a pak už bylo víceméně jasné, že Slavia do semifinále nepostoupí," řekl Suchopárek v rozhovoru s ČTK.

"Byl diametrální rozdíl v kvalitě ofenzivních hráčů, zejména útočníků. Už to bylo vidět v prvním utkání, kdy Arsenal vystřídal a byla tam kvalita. Řekl bych, že Slavia hrála bez útočníků a nebyla vůbec nebezpečná," doplnil jednapadesátiletý kouč.

Podle něj Slavii v dvojzápase s londýnským favoritem výrazně limitovala absence stoperů Davida Hovorky, Simona Deliho a Ondřeje Kúdely i dalších opor. "Jedinou šanci by Slavia možná měla, kdyby byla stoprocentní. Co se týče hráčů, kteří určitě chyběli v defenzivě, ale i formy útočníků. Ta v současné době není dobrá a samozřejmě i tam chybí hráči, kteří utkání rozhodovali. Myslím tím třeba (Abdallaha) Simu," prohlásil Suchopárek.

Slavia ukázala kvalitu

Červenobílé pochválil za výkony v aktuálním ročníku Evropské ligy, ve kterém vyřadili jiný anglický tým Leicester a skotské šampiony Rangers. "Kvalitou a pracovitostí dokázali přejít přes renomovaná mužstva a i ve skupině ukázali kvalitu. Nevím, jestli je čtvrtfinále limit. Je to velký úspěch a zase zvýšili prestiž českého fotbalu," uvedl někdejší reprezentant.

"Je to určitý podnět pro nás všechny, že od pracovitosti, odvahy i kvality, která může lehce kolísat, se dá odpíchnout. Hlavně se nebát silnějších týmů, ale musíte hrát odvážně a agresivně. V každém momentu je na Slavii vidět takový týmový náboj," řekl Suchopárek.

Fotbalisté Slavie Praha po utkání odvety čtvrtfinále Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Slavia nevyrovnala své pohárové maximum z roku 1996. Tehdy se Suchopárkem v týmu došla až do semifinále tehdejšího Poháru UEFA, kde vypadla s Bordeaux. "Musíte mít i trošku štěstí a být ve správný moment ve správné formě. To se teď nesešlo. My tehdy měli i štěstí a sedlo nám to. Ale pro mě je nesrovnatelné období dnešní Slavia a to, co se dělo v 90. letech," dodal.