Rudí ďáblové nakročí k manchesterskému double, shodnou se bookmakeři i sázkaři

Hodně jednostranně jsou vychýleny i vklady sázkařů. Celých 97 % tiketů je podáno na úspěch Rudých ďáblů, Žluté ponorce věří pouhá 3 %.

Evropskou ligu ovládne podle kurzů na výsledek zápasu Manchester United 1,88:1 proti španělskému Villarrealu 4,35:1 a nakročí k manchesterskému double. V podobné pozici favorita je totiž i Manchester City před finále Ligy mistrů proti Chelsea.

„Ve sportu je možné jakékoliv překvapení, ale sázka na Manchester se zdá dobrou volbou. Ve finále pohárů jsou první a druhý tým Premier League, podle odborníků nejlepší fotbalové soutěže na světě, a to mluví za vše," poukazuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Citizens budou mít nejspíš složitější úlohu, protože je čeká ostrovní derby proti Chelsea, která měla na jaře skvělou pohárovou formu. United jsou považovaní obecně za velkého favorita, Villarreal coby sedmý tým španělské La Ligy by jim neměl příliš překážet na cestě za další trofejí.

Rozhodne až prodloužení?

„Oba týmy postoupily do finále zaslouženě a jakkoliv by se podle kurzů mohlo zdát, že půjde o jednoznačnou záležitost, vůbec by mě nepřekvapilo, pokud by se utkání hrálo déle než jenom 90 minut. United mají v posledních zápasech potíže v obraně, síla týmu je naopak v ofenzivě, kde Villarreal postrádá velká jména jako Cavani nebo Rashford," upozorňuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Manchester United se musel spokojit s druhým místem v domácí soutěži, na pohár ale v Evropské lize má. „V soutěži si anglický celek z Old Trafford doposud vedl suverénně a předpokládá se, že ve finále rozhodně nepoleví. Žluté ponorce nevyšel závěr sezony v La Lize, kde obsadila sedmé místo," přemítá Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Pozor na lišáka Emeryho

„Tým kouče Emeryho, který soutěž se Sevillou dokázal vyhrát hned třikrát, je hodně kompaktní. Hra je postavena na poctivé defenzivě, Moreno pak jen v lize nasázel 23 branek a v Evropě přidal dalších 6, stejně jako Alcácer. United jsou aktuálně jinde než Arsenal, který Španělé vyřadili v semifinále, pokud ale chtějí uspět, bude muset trenér Solskjaer na propracovanou taktiku soupeře něco vymyslet, protože Emery na druhé straně bude mít jeho hru přečtenou do puntíku," nevylučuje Hanák překvapení.

Na remízu, která by zápas poslala do prodloužení, je aktuálně v nabídce kurz 3,4:1. Vklady na samotný zápas jsou pak rozloženy v poměru 85/10/5 ve prospěch United.

„Fotbaloví fanoušci také předpokládají, že se gólově prosadí obě mužstva. S kurzem 1,84:1 sázejí, že dá každý tým v zápasu 1 a více gólů. V případě United věří s kurzem 1,96:1 v minimálně dva góly," dodává Světlíková.