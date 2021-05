Neomluvitelný propadák! Mohl být za hrdinu, gólman však ve finále Evropské ligy selhal

Brankář Rudých ďáblů dostal během sezony za uši kvůli chybám několikrát. Ve finále Evropské ligy si pak pořádně zavařil při penaltovém rozstřelu, který určil vítěze. V klíčové chvíli totiž selhal. Tvrzení, že jen neuspěl v penaltové loterii na základě uniklých informací, neobstojí. Co se tedy stalo?

De Gea měl totiž od trenérů brankářů Richard Hartis a Craig Mawson před rozstřelem seznam střelců s nápovědou, kam nejčastěji zahrávají pokutový kop a třeba i informace, jak se k penaltě rozbíhají. Ve třech případech se ale radami neřídil a United to vyšlo pořádně draho. Brankář totiž nechytil ani jednu penaltu.

Gólman se zpočátku radami řídil, jenže nebyl úspěšný, a tak se nejspíš rozhodl vsadit na vlastní instinkt. Třikrát zvolil vlastní řešení a seznam od trenérů nechal být, což byla zásadní chyba. V šesté sérii nápověda tvrdila, že Moi Gomez zakončuje do středu branky. Gólman však skočil doleva. Míč pak skutečně pálil doprostřed a rozvlnil síť.

Les notes de David De Gea pendant la séance de tirs-au-but d’hier. 👀📝



📸 @angelomangiante pic.twitter.com/UoK3ApIEbt — Actu Foot (@ActuFoot_) May 27, 2021

Španěl v brance United ignoroval rady i při penaltové ráně Francise Coquelina. Jeho zakončení do horního rohu by ale nejspíš těžko zlikvidoval. Média píší, že by to byl v takovém případě monumentální zákrok Rad se De Gea nedržel ani při ráně Pau Torrese. V tomto případě se mu risk málem vyplatil, jenže míči v cestě do sítě stejně nezabránil.

Na seznamu od trenérského týmu pochopitelně scházela nápověda, kam zahrává penalty brankář Villarrealu Rulli, jenž byl nakonec hrdinou rozstřelu, kdy v jedenácté sérii zlikvidoval ránu svého brankářského kolegy a odstartoval radost Villarrealu.

Brankář Villarealu Geronimo Rulli proměňuje penaltu v rozstřelu ve finále Evropské ligy. Španělský tým tam uspěl proti Manchesteru United.

Maja Hitij, ČTK/AP

Média si všímají i tristní penaltové bilance, jakou De Gea má. Nezlikvidoval totiž ani jeden z posledních čtyřiceti pokutových kopů. Manažer Solskjaer také uvažoval, že před rozstřelem gólmany vystřídá, jenže to neudělal, a nakonec jej to pořádně mrzelo.

Expert z oboru psychologie pak v hodnocení listu The Sun přišel s další překvapivou zprávou. Za porážku s Villarrealem může prý kapitán United Bruno Fernandes. Portugalec se totiž rozhodl, i když vyhrál los, že anglický celek bude kopat v rozstřelu až jako druhý. Takový tým má podle profesora z LSE o dvacet procent menší šanci, že bude nakonec slavit vítězství.