Pevně věřím, že prokletí předkol zlomíme, říká jablonecký Kubista před bitvou se Skoty

Jablonec má pověst týmu, který to v předkolech neumí. Dráždí vás už takové označení?

Upřímně říkám, že mě štve a hodně. Je to nepříjemná nálepka. I z hlediska českého fotbalu a národního koeficientu by bylo dobré, aby v základních skupinách bylo co nejvíce českých mužstev. Pevně věřím, že letos se do základní skupiny alespoň jedné ze dvou soutěží dostaneme a prokletí předkol konečně zlomíme. Je pravý čas to zvládnout, i když víme, že to bude těžké.

Ulehčuje vám situaci alespoň vědomí, že když nezvládnete odvetu s Celtikem v Evropské lize, budete mít ještě šanci poprat se o Konferenční ligu?

Je to samozřejmě příjemnější, když víme, že máme v záloze reparát, pokud bychom odvetu nezvládli. Ale plně se soustředíme na to, abychom se pokusili druhé utkání odehrát co nejlépe, a ještě to zdramatizovali.

Co budete muset oproti prvnímu zápasu zlepšit především, aby se to povedlo?

Hlavně pohyb a dostupování hráčů. Nesmíme jim nechat prostor na kombinaci. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb a ztrát, a naopak být maximálně efektivní při zisku balonu a dohrávání situací. Určitá okénka v obraně mají, v defenzivě nejsou tolik důslední, čehož musíme využít.

Co první zápas ukázal konkrétně vám jako defenzivnímu hráči?

Jsou maximálně efektivní. Strašně nepříjemní po stranách, ale i uprostřed hřiště. Svou rychlostí je hodně nepříjemný útočník Kyogo Furuhashi. Ale nebezpeční a rychlí jsou všichni, musíme si dát pozor a určité situace dobře předvídat, abychom je do nebezpečných prostorů nepouštěli tak jednoduše.

Bude v odvetě snazší nastoupit bez přílišného respektu, který vám před týdnem v úvodu svazoval nohy?

Je pravda, že respektu tam bylo až příliš. A asi to bylo zbytečné, protože druhý poločas nám ukázal, že když jsme na ně trochu nalezli, začali taky chybovat a nedostali se do jejich hry. Tohle by nám mělo posloužit jako odrazový můstek. Od toho bychom se měli odpíchnout a pokusit se z toho něco vytěžit.

Letos v březnu se ve Skotsku s Rangers utkala Slavia a byla z toho známá Kúdelova kauza za údajný rasismus. Upozorňujete se, abyste se podobných trablů vyvarovali?

Každý sám vnímá, co se stalo. Je to pro nás ponaučení. Víme, že je zbytečný se nechat vtáhnout do takových mimo fotbalových věcí. Nikdo z nás se do žádných konfrontací pouštět nechce. Chceme se soustředit jen na hru a na náš výkon.

Jak významným faktorem může být fakt, že po delší době může být Celtic Park s kapacitou 60 tisíc fanoušků plný?

Celtic je klub s velkou fanouškovskou základnou, takže to bude hrát jemu do karet. Jsou na to zvyklí a fanoušci je určitě poženou dopředu. My na to tolik zvyklí nejsme, ale nezbývá nám nic jiného než se s tím vyrovnat. Třeba nás taková atmosféra vybičuje ještě k lepšímu výkonu. Utkání v takové atmosféře bude o to víc zajímavější. Větší návštěvu jsem zažil jen jednou na Betisu Sevilla.

Před osmi lety tam však Jablonec prohrál 0:6...

Pamatuju si to dodnes a byl bych nerad, aby se to opakovalo. Doufám, že takový výsledek už nikdy nezažiju.