Plzeň by i přes ztrátu měla postoupit, Jablonci bookmakeři v pekle nevěří

Úterní 3. předkolo Ligy mistrů dopadlo pro český fotbal neslavně, ve čtvrtek večer čekají odvety v této kvalifikační fázi dva zbylé zástupce. Oba musejí dohánět dvougólové manko. Plzeň v Konferenční lize podlehla velšskému týmu The New Saints na jeho půdě 2:4, stejně tak Jablonec v Evropské lize doma Celtiku Glasgow. Zatímco Viktoria má i nadále důvěru bookmakerů i sázkařů, Severočechům ve skotském pekle nikdo nevěří.

Plzeň ve Walesu odvrátila v posledních minutách hrozivý debakl 0:4 snížením na 2:4. Má tedy stejné manko, jaké měla Slavia v úterý proti Ferencvárosi. O výhře nikdo moc nepochybuje, ani bookmakeři, kteří dávají do hry kurz 1,1:1, který navýší vklad v případě správného tipu jen o 10%.

Jenže dokáže Viktoria zvítězit alespoň o dvě branky a dovést zápas minimálně do prodloužení?

„Proti 'amatérům' z The New Saints by to měla dokázat. Ferencváros proti Slavii v předkole LM byl přece jen zas jiná úroveň. Nejnižší kurz máme v nabídce na přesný výsledek 3:0, což by byl postup Plzně, kurz je 6,4:1. Góly padat budou, třeba remíza 0:0 je velmi nepravděpodobná a má kurz 33:1," hodnotí scénář utkání Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Plzeň navíc v posledním ligovém kole proti Slovácku ukázala, že doma dokáže soupeře zatlačit a umí otáčet i nepříznivě se vyvíjející zápasy.

„Úvodní duely bohužel ani jeden tým nezvládl. Prohra Plzně pro mě ale byla velkým překvapením a doufám, že si hráči svou reputaci v odvetě napraví a dvougólovou ztrátu doženou. Pokud se jim to nepodaří, budou potřetí v řadě bez evropského poháru a nechat se vyřadit od neznámého velšského týmu by byla opravdu ostuda. Do základní sestavy se vrátil zraněný středopolař Pavel Bucha a věřím, že se Viktorce i přes první neúspěch podaří postoupit," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Na postup viktoriánů jde 85 % vkladů.

Viktoria musí skórovat a vyhrát poločas je prakticky povinnost, myslí si sázkaři, kteří v kurzu 1,36:1 tipují, že v první půli povede Plzeň nad soupeřem alespoň o dva góly (kurz 2,13:1).

„Sázkoví experti mají za to, že je po domácí odvetě šance na postup Viktorky stále reálná a TNS není soupeřem, který by měl Západočechy vyřadit. 90 % tipérů má na tiketu výhru Plzně s kurzem 1,10:1. S remízou se nepočítá a na lídry velšské ligy sází 9 % lidí v kurzu 24,50:1. Postupu Plzně bookmakeři přidělili kurz 1,26:1, méně se pak v tomto případě sází na TNS v kurzu 3,47:1," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Favorit nenechá nic náhodě

Jablonec čeká venkovní zápas proti favorizovanému Celtiku Glasgow. Do odvety třetího předkola Evropské ligy nastupují domácí jako jasní favorité s kurzem 1,39:1, na remízu je vypsán kurz 5,20:1. Na výhru Jablonce si lze vsadit v kurzu 7,70:1. Skotský celek je také jasným favoritem na postup.

„Těžko si představit, co v odvetě čeká Jablonec, když doma schytal výprask 2:4. Přitom vlastně není tak daleko vyrovnání skóre. Když vyšší počet vstřelených gólů na soupeřově hřišti nerozhoduje, stačilo by vyhrát 2:0. Realita bude spíš taková, že hráči Celtiku nebudou přehnaně aktivní a Jablonec si odveze z Ostrovů remízu. Postup je po srovnání v prvním zápase prostě strašně daleko. Na postup Celtiku kurz do nabídky nedáváme a Jablonec v kurzu 21,5:1," avizuje Urbanec.

„Hráče Jablonce čeká opět nelehký úkol. Celtic má v týmu skvělé střelce, například nová posila, Japonec Furuhaši, se před čtvrteční odvetou blýskl v domácí soutěži hattrickem. Věřím ale, že svěřenci trenéra Rady zápas zvládnou se ctí a odnesou si cenné zkušenosti," přidává se Hanák.

„Skotové určitě nenechají nic náhodě a k duelu před svými fanoušky přistoupí velice zodpovědně. Na vítězství Celtiku vypsali bookmakeři kurz 1,42:1 a sází na ně 99 % lidí. Jen jedno procento vkladů jde na Jablonec s kurzem 7,27:1. Hodně sázkařů volí také výhru Celtiku v handicapu -1,5, tedy o 2 a více gólů s kurzem 2,16:1," dodává Světlíková.