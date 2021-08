Před takovou kulisou jsme hráli důstojnou roli, hodnotil Rada

Severočeši prohrávali 0:1 od 25. minuty, kdy se trefil Turnbull. „Od první minuty jsme hráli, co jsme chtěli. Snažili jsme se co nejdéle udržet stav 0:0, což se nám dařilo. Ale zase jsme dostali zbytečný gól, kdy to Zelí (Zelený) dobře vypíchl, jenže Pléšťa (Pleštil) uklouzl, soupeř se dostal k balonu a do vedení 1:0," litoval vítězné branky 62letý trenér.

V tu chvíli Jablonečtí potřebovali před šedesáti tisíci fanoušky vstřelit minimálně tři góly, aby si vynutili alespoň prodloužení.

Fanoušci v Celtic Parku

Scott Heppell, Reuters

„Ale v kabině o přestávce nebyla žádná poraženecká nálada. Bylo vidět, že hráči se cítí dobře a chtějí s tím ještě něco udělat. Chtěli jsme být ve druhém poločase nebezpeční směrem dopředu a vytvářeli jsme si i nějaké šance. Ale rozhodující byla střela zpoza šestnáctky. Oni takové situace dovedou vyřešit," mrzel Radu druhý gól Turnbulla deset minut po přestávce.

„Měli jsme i příležitosti na snížení. Šanci měl Martin Doležal, Kratochvíl i Čvančara. Tam jsme si možná gól i zasloužili, jenže jsme byli zase potrestaní brankou, kdy to Hanuš dobře vyrazil, míč se zase odrazil k nim," pověděl Rada.

„Sice je to 0:3, ale určitě to nevypadalo tak, že bychom tady branku vstřelit nemohli. Myslím, že před takovou kulisou jsme hráli hlavně ve druhém poločase důstojnou roli," připomněl téměř šedesátitisícový kotel na Celtic Parku. „Většina našich hráčů vyjma Pilaře nebo Hübschmana před takovou kulisou ještě nehrála, ale myslím, že stopy to na nich nezanechalo," konstatoval.

Vojtěch Kubista (vlevo) z Jablonce a Jan Hanuš z Jablonce v utkání 3. předkola Evropské ligy.

Scott Heppell, Reuters

V celkovém součtu Jablonec zaostal 2:7. „Inkasovat ve dvou zápasech sedm branek je moc. Doma jsme dvě vstřelili, ale tady jsme byli ke skórování ještě blíž, z tohoto pohledu je to zklamání. Ale nepropadli jsme, hráči si s tím poradili," poznamenal Rada.

Jeho tým teď spadl z Evropské ligy o level níž do Konferenční. V jejím závěrečném kvalifikačním kole na Radův soubor čeká už v příštím týdnu Žilina. „Neměli bychom se jí bát. Výsledek se Celtikem je sice 0:3, ale hráči viděli, že i s takovým týmem před 60 tisíci diváky se dá hrát. Nechci Žilinu podceňovat, ale Celtic to také není," uzavřel Rada.