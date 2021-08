Pekhart se vrací do Edenu, kde vyrostl. V barvách Legie, s níž chce Slavii z Evropské ligy vyřadit

Bude to pro něj speciální zápas. A také hodně pikantní návrat do Edenu, kde fotbalově vyrůstal. „A ke všemu na stadionu, od něhož bydlím tři minuty,“ prozrazoval nejlepší kanonýr, ale i cizinec loňského ročníku polské ligy Tomáš Pekhart před čtvrtečním prvním zápasem play off Evropské ligy s pražskou Slavií, k němuž vyrukuje v dresu varšavské Legie.

Na rozdíl od Slavie, která si v posledních třech letech dvakrát proklestila cestu až do čtvrtfinále, polský mistr na evropské pohárové scéně už dlouho absentoval. „Je to tím, že před startem každé sezony dochází v Legii k velkým změnám v kádru. Rok co rok jde o velkou rotaci," vysvětloval Pekhart kvalifikační nezdary polského mistra.

„Teď třeba odchází chorvatský legionář Josip Juranovič. Je to už jednadvacátý hráč za jedenáct měsíců, co v Legii působím," doplňoval českého reprezentanta trenér polského mistra Czeslaw Michniewicz. „Proto se budeme ještě bavit o tom, zda ho proti Slavii postavím," potvrzoval, že polský tým je s Celtikem Glasgow už na transferu domluven.

Útočník Legie Varšava s pohárem pro vítěze polské ligy 2020/2021.

archiv Tomáše Pekharta

„Pro Legii je přitom každým rokem cílem titul a účast v evropských pohárech. Jenže namísto toho, aby bylo mužstvo od prvního kola nachystané a sehrané, dochází k zmiňovaným rotacím. Je to trochu nešťastné," posteskl si Pekhart.

„Proto se Legii nedařilo v posledních čtyřech sezonách hrát poháry. Letos máme jistou Konferenční ligu, ale tím to pro nás nekončí. Chceme hrát základní část Evropské ligy," netajil český reprezentant ve službách polského mistra plán uspět v dvojutkání s Pražany.

I jemu by to určitě pomohlo. K prodloužení angažmá ve Varšavě určitě. „Mám smlouvu ještě na rok a zůstal bych rád. Nabídka na prodloužení angažmá ale na stole ještě neleží," přiznal český reprezentant, který ve Slavii vyrostl a teď by ji rád pomohl vyřadit.

„A to přesto, že na ni mám krásné vzpomínky. Nejenže jsem ve Slavii vyrostl, ale získal jsem s ní i jeden mistrovský titul. Pak se ale naše cesty rozdělily," připomněl Pekhart svou slávistickou minulost a dokonce si vybavil, že v dresu soupeře už jednou v Edenu hrál. „Ale českou ligu s Jabloncem. Teď nás čeká boj o Evropskou ligu, v němž chceme uspět."