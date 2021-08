Trpím. A sebevědomí celého mužstva taktéž, hudroval Trpišovský nad bídou v koncovce

„Během úvodních minut za bezbrankového stavu máme tři tutovky, jenže o pět metrů netrefíme branku," lamentoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský, když si s odstupem v hlavě přehrával bitvu proti Legii.

Gólové pozice Schranze, Hromady, Simy, Baha, Lingra či Tecla volaly po lepší realizaci. „Musíme se prostě trefit mezi tyče, pak můžeme alespoň doufat," posteskl si Trpišovský.

Nijak neskrýval, že když počínání svěřenců v koncovce sleduje z lavičky, jímá ho hrůza. „Samozřejmě trpím. A hodně. Protože zahozené šance kalí snahu celého týmu. Jak se vše kumuluje, není to dobré pro sebevědomí mužstva. Protože to roste s využitými šancemi. Těch, co je dají, i těch, co je připravují," vysvětloval Trpišovský.

Jeho svěřenci přitom v play off o Evropskou ligu i v předešlém dvojzápase 3. předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi vstřelili jen tři branky. „Když spočítám příležitosti ze dvou domácích zápasů, je to děs. A stejný scénář dokola. Sami z tutovky netrefíme branku a vzápětí inkasujeme. Během tří zápasů v Evropě bylo příležitostí neskutečné množství. A výsledky? Tři góly," zoufal si Trpišovský po remízovém partu s Legií.

I do souboje s polským klubem totiž Slavia dobře vstoupila. „Měli jsme tlak a šance. Ale stačil jeden nezachycený náběh za obranu a prohrávali jsme. Z prvních dvou střel Legie jsme inkasovali. To je pak složité," hudral Trpišovský.

Přestože v druhé části čtvrteční pražské bitvy jeho svěřenci už soupeře nepustili do šance, sami skórovat rovněž nedokázali. „První půle nás stála hodně energie. Po pauze jsme nebyli schopní dostat soupeře pod tak velký tlak," hodnotil zápas Trpišovský. Věří, že Slavia i přes nerozhodný výsledek dokáže postup do základní skupiny v odvetě příští čtvrtek vybojovat.

„Naše výkonnost má stoupající tendenci. Vydrželi jsme 55 minut v tempu, které jsme byli schopní produkovat v minulé sezoně. Pak jsme museli sestavu hodně prostřídat. Měli jsme spoustu laciných ztrát, ale také spoustu gólových šancí. V ofenzivní části fázi jsme podali velice dobrý výkon," hodnotil úvodní díl bitvy o Evropskou ligu Trpišovský. „Pochopitelně až na finální řešení," posteskl si nad promarněnými šancemi Trpišovský.