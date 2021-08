Slavia venku umí, ani Plzeň s Jabloncem si postup vzít nenechají, tuší bookmakeři

Fotbalisté Slavie večer ve Varšavě nastoupí proti Legii k odvetě play off Evropské ligy. Český šampion minulý týden v úvodním duelu doma jen remizoval 2:2, přesto zůstává podle bookmakerů favoritem na postup do skupiny. Jablonec i Plzeň jsou blízko k účasti v základní skupině Konferenční ligy. V odvetě 4. předkola bude Jablonec v Žilině hájit náskok 5:1, slibnou pozici má i Viktoria, jež doma zdolala CSKA Sofia 2:0.

Pokud chtějí fotbalisté Slavie postoupit do základní skupiny Evropské ligy, musejí zvládnout odvetu proti domácí Legii Varšava. Úvodní zápas skončil remízou a o napětí tak nebude nouze. Favoritem na postup je podle bookmakerů Slavia v kurzu 1,56:1. Stejný názor mají i sázkaři - na postup Pražanů jde 93 % všech vkladů. Na výhru Slavie je vypsán kurz 2,12:1, na polský celek 3,40:1, na remízu pak 3,60:1.

„Výkon Slavie byl v prvním zápase rozpačitý. Brankář Kolář neprožívá ideální období a týmu posledními výkony úplně nepomáhá. Sešívaní ale už několikrát ukázali, že venku umějí hrát trpělivě a následně na soupeře udeřit. Legia se bude muset obejít bez obránce Juranoviče, který přestoupil do skotského Celtiku, a navíc musí uzavřít severní tribunu, kde sídlí kotel polských příznivců. Svěřence kouče Trpišovského čeká rozhodující zápas, Evropská liga znamená větší prestiž než nově vzniklá Konferenční a věřím, že Slavia nakonec postup vybojuje," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Pražané s přehledem převálcovali Baník a jak se říká, po výhře se regeneruje lépe. Navíc už v pohárovém duelu nastoupí Ondřej Kúdela, který je klíčovým hráčem. Sešívaní navíc v minulosti několikrát ukázali, že jsou venku schopni zahrát lépe než doma, umějí být trpěliví a pak udeřit. Lidé hodně sází na postup Slavie. Většina tipérů věří, že dá každý tým v zápasu 1 a více gólů," hlásí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Postup Sofie tipéry neláká

Plzeň čeká v play off Konferenční ligy odveta v bulharské Sofii. V úvodním zápase si viktoriáni výhrou vytvořili slibnou pozici a budou bojovat o postup do pohárové skupiny, ve které v předchozích dvou sezonách chyběli. Jasným favoritem na postup jsou podle bookmakerů fotbalisté Plzně s kurzem 1,12:1, na postup Sofie si lze vsadit v kurzu 5,30:1. Ve výhru Západočechů věří také 50 % sázkařů. Do odvety nastoupí Plzeňané v kurzu 3:1, na remízu je možné vsadit v kurzu 3,40:1, na výhru domácího CSKA v kurzu 2,41:1.

„Viktoriáni si výhrou nad Karvinou vezou do Bulharska kromě prvního místa v lize i značné sebevědomí. Přijít o postup do základní skupiny si Plzeň určitě nepřipouští. V Sofii ji ale nečeká nic jednoduchého a tým trenéra Bílka bude muset hrát na hranici svých možností," říká Hanák.

Zleva Filip Kaša z Plzně a Amos Youga ze Sofie.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Postupu Sofie přidělili bookmakeři kurz 7,50:1, tato sázková příležitost fanoušky ale příliš neláká. Plzeň si dá určitě záležet i v tomto zápase na obraně a podle sázkových expertů uvidíme alespoň 2 góly," doplňuje Světlíková.

Luxusní náskok Jablonce

Hráči Jablonce si vezou čtyřgólový náskok na Slovensko, kde odehrají odvetu proti Žilině. Odvetu by si měl tým trenéra Rady bezpečně pohlídat. O postupu nepochybují ani bookmakeři, kteří na postup Jablonce kurz nevypsali, odvážlivci si mohou vsadit na postup domácích v kurzu 21:1. Podle kurzů lze přesto čekat vyrovnané utkání, domácí půjdou do zápasu v kurzu 2,74:1, na remízu je možné vsadit v kurzu 3,77:1, na Jablonec v kurzu 2,43:1. V postup Jablonce věří 98 % sázkařů, 64 % věří, že v zápase uspěje Žilina.

Zleva Miloš Kratochvíl z Jablonce a Enis Fazlagić z Žiliny.

Radek Petrášek, ČTK

„Jablonec jede do Žiliny s luxusním náskokem. Slovenští mladíci ale nemají co ztratit a do zápasu dají všechno. Svěřenci trenéra Rady byli v úvodním utkání výrazně lepší, efektivnější a hlavně zkušenější. To rozhodne i v druhém zápase," říká Hanák.

„Sázkaři věří, že do odvety půjdou slovenští hráči s plným nasazením, předvedou hned od začátku útočnou hru a gólově se prosadí. Často se s kurzem 1,75:1 sází, že dají ‚Šošoni' alespoň 2 góly," poznamenává Světlíková.