Soupeře ze Skotska si Vrba objednal, jen Lyon skupinu trochu kazí

Jednoho soupeře si přímo objednal. „Chtěl jsem Skoty, ještě jsem s nimi neměl tu čest. To se mi splnilo," usmívá se trenér Pavel Vrba v rozhovoru pro klubovou televizi.

Naopak proti francouzským klubům se Spartě dlouhodobě nedaří, teď naposledy jí Monako přehradilo cestu do Ligy mistrů. Olympique tedy dojem z losu trochu kazí.

„Lyon je určitě favoritem skupiny. Hraje na špici francouzské ligy. Je to hodně těžká soutěž. O kvalitě francouzského mužstva jsme se přesvědčili už s Monakem," přikyvuje někdejší kouč Plzně, s níž třikrát okusil hlavní fázi Ligy mistrů.

Přímo do osmifinále Evropské ligy projde jen vítěz skupiny, druhý tým se o ně bude muset nejdřív utkat se soupeřem z třetí příčky skupiny Ligy mistrů. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Konferenční ligy.

Hráči považují skupinu za hratelnou a atraktivní.

Lukáš Juliš se ztratil v přesile Monaka - a celá Sparta s ním.

Vlastimil Vacek, Právo

„Lyon je favorit, ale myslím, že skupina je hratelná a máme na to postoupit do další fáze Evropské ligy. Určitě nám může pomoct, že jsme hráli skupinu minulou sezonu. Máme zkušený tým a dost hráčů, kteří mají s Evropou bohaté zkušenosti, jako například Bořek Dočkal, Florin Nita nebo David Pavelka," hodnotí devatenáctiletý ofenzivní univerzál Adam Hložek.

„Hratelná a atraktivní skupina. Pojedeme zase do Skotska, kde se nám dařilo. Zároveň už budou na stadionu fanoušci, takže to bude krásné. Ze čtvrtého koše máme Bröndby, což je podle mě pro nás přijatelný soupeř," přidává se šestadvacetiletý útočník Lukáš Juliš.

V Glasgow nasázel hattrick

V minulé sezoně se Sparta v základní skupině Evropské ligy představila proti jinému celku z Glasgow Celtiku. Letenští oba duely vyhráli 4:1 a Juliš v nich nastřílel pět branek. „Rangers byli loni dál než Celtic. Titul vyhráli o hodně, a dokonce ani jednou neprohráli. Možná budou silnější, než byl loni Celtic. Věřím ale, že máme na to je porazit. Já se do Skotska těším, mě to tam baví," culí se Juliš.

Aby ne, když v Glasgow nasázel hattrick. „Už ho asi nezopakuju. Samozřejmě, může se stát ve fotbale všechno, ale byla by to velká náhoda dát dva hattricky ve Skotsku."

Rangers v březnovém osmifinále Evropské ligy vyřadila Slavia. Odveta ve Skotsku byla divoká, Ondřej Kúdela si z ní odnesl desetizápasové stop v mezinárodních soutěžích.

„Víme, jakou zkušenost ve Skotsku měla Slavia. Jako český tým to asi nebudeme mít jednoduché a tam nás nejspíš čeká válka," tuší Hložek.

„Máme zajímavé soupeře a zároveň je to pro nás hratelná skupina. Věřím, že postoupíme do jarní části," doufá mladý záložník Filip Souček, kterému vyšlo přání v podobě Bröndby Kodaň. „Myslím, že to je pro nás hratelný soupeř. Zároveň srovnání s dánským týmem může být zajímavé."

Kvůli trestu za rasismus fanoušků sehraje Sparta první domácí duel ve skupině bez diváků. „Je škoda, že první domácí utkání bude zavřené, ale další zápasy budou super a moc se těšíme. Má to úplně jiný rozměr. Loni jsme hráli Evropskou ligu bez lidí a vůbec to nebylo ono. Vzpomínky na to nikdo z fanoušků nemá. Sice jsme dvakrát porazili Celtic, ale před nikým. Teď to určitě nabere super rozměr," srovnává Juliš.