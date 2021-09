Kvůli kauze Kamara dostal ve Skotsku pokutu. Jak vidí český brankář duel Sparty s Rangers?

„Já už o kauze nechtěl mluvit, v závěru pořadu se téma nějak vyrojilo. Zmínil jsem se o pokutě od Hearts, převzal to okamžitě skotský The Sun. Byl to snad první článek o sobě, který jsem nečetl," směje se Zlámal.

Proč jste ho nečetl?

Mám už toho kolem kauzy dost. Pokládám ji za uzavřenou. Jen řeknu, že co mám zprávy ze Skotska, oni prostě věří Kamarovi, že ho Kúdela urazil. Znám oba pohledy, tedy i jak případ vnímáme my, Češi. Každý má právo myslet si, co chce.

Ondřej Kúdela dostal do obličeje pěstí, říká šéf Slavie Jaroslav Tvrdík

Sport.cz

Jenže v obou zemích je kauza pořád živá. Právní zástupce Kamary dokonce varoval, aby do Prahy fanoušci Rangers nejezdili, že jim hrozí nebezpečí.

Můj osobní názor je jednoznačný: právník si dělá vlastní PR, reklamu. Nevím, proč se k tomu vyjadřuje, když hrají Rangers s jiným týmem, nikoli se Slavií. Za mě jde o výkřiky do tmy, právník Kamary by si tohle mohl odpustit.

Nejsou jeho prohlášení za hranou?

Absolutně je zveličuje. Asi ještě od něj budeme slyšet další prohlášení, ale já už bych se v tom raději nebabral.

Je kvůli tomu příznivé, že zápas na Letné se bude hrát bez klasických fanoušků?

Osobně jsem rád, že na tribunách budou pouze školáci, děti. Co se týká sportovního hlediska, hráči jsou profesionálové, zápas proběhne bez problémů. Ale pokud by byli v hledišti fanoušci, nevím, jestli by si někteří z nich neodpustili nevhodné chování.

Jak podle vás zápas skončí?

Co jsem znal Rangers z minulé sezony, má větší jména, ale věřím Spartě. Tak, jak jsem před rokem věřil Slavii, která Rangers přejela.

Jak Rangers vnímají Spartu?

Slavia udělala v Evropě úspěchy, vnímají tedy český fotbal o něco lépe. Ale oni se pořád vidí jako větší klub než týmy ze střední a východní Evropy. Považují se za favorita, ale budou si dávat pozor. Už vědí že české týmy jsou kvalitní.