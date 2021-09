Asi životní gól, září Hancko. Z atmosféry měl husí kůži, dojetím málem brečel

Odvedli vyspělý výkon, vzhledem k zahozeným šancím jim ovšem jeden gól musel na tři body stačit. Hlavou se o něj postaral obránce Dávid Hancko a zajistil fotbalistům pražské Sparty v Evropské lize výhru 1:0 nad Glasgow Rangers. Letenští se ve skupině A osamostatnili na druhém místě tabulky za favorizovaným Lyonem. „Trochu jsem se bál, že by nás zahozené šance z úvodu druhé půle mohly mrzet. Bránili jsme ovšem zodpovědně, věřil jsem, že tři body získáme,“ líčí své pocity slovenský reprezentant.

Byla to asi moje životní trefa, říká Dávid Hancko. Z dětí v hledišti měl husí kůži

Dá se říci, že jste podali optimální výkon? Bezpečný vzadu a kvalitní vpředu, i když jste dali jen jeden gól.

Asi ano, i když abychom byli top vzadu, stále se dá hodně zlepšit. Ale byli jsme zodpovědní, s ohledem na kvalitu Rangers v jejich ofenzivě. Škoda nevyužitých šancí hlavně na začátku druhé půle. Je cenné, že jsme to pak dokázali zavřít a dohrát.

Je vítězný gól vaší životní trefou?

Asi můj nejdůležitější gól, zajistil nám tři body v Evropské lize. Jsem rád, že se o standardky můžeme opřít. V Kodani jsme se koukali po třech bodech, je důležité, že jsme remízu s Bröndby potvrdili domácí výhrou.

⭐⭐⭐ VÍTĚZSTVÍ



Po kvalitním a pracovitém výkonu porážíme ve skvělé atmosféře Rangers a osamostatňujeme se na druhém místě skupiny! #acsparta pic.twitter.com/ZvVQp9vOPQ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 30, 2021

Byl jste si hned jistý, že branka platí? Potvrdit ji přece musela až gólová technologie a video.

Byl jsem celkem blízko a viděl, že to za čáru zapadlo. Proto jsem hned běžel k rohovému praporku slavit. Už jsem po zápase viděl nějaká videa, míč byl jasně za čárou. Musel jsem ale samozřejmě počkat, až se platnost potvrdí.

Jaký máte dojem z atmosféry, kterou v hledišti vytvořilo dětské publikum?

Hned jsme ji probírali v kabině s kluky. Bylo to velmi dojemné. Jak jsem vyběhl na trávník, naběhla mi husí kůže, bylo mi skoro do pláče. Něco takového jsem ještě nikdy nezažil. Jsem rád, že jsme se dětem odvděčili výhrou. Doufám, že na to nikdy nezapomenou.

Věříte, že vám pohárový úspěch pomůže před derby se Slavií?

Uvidí se v neděli po zápase... Výhra nám určitě dodala velkou motivaci, že můžeme zvládat i velké zápasy. Rangers i derby do takové kategorie patří. Musíme rychle zregenerovat, bylo by krásné to potvrdit i v derby.