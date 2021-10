Gerrard: Rozhodnutí UEFA netrestat Spartu? Jsem překvapený i zklamaný

Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Steven Gerrard netajil lehké překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat pražskou Spartu za neprokázané rasistické chování fanoušků během posledního vzájemného zápasu v Evropské lize. Podle něj jsou tresty za rasismus mírné, a proto diskriminační chování v dohledné době ze sportu nevymizí. Anglický kouč to řekl na tiskové konferenci před čtvrtečním utkání EL s Bröndby Kodaň.

"Cítím tak trochu obojí," odpověděl Gerrard na otázku, zda ho verdikt UEFA překvapil nebo zklamal. "Už jsem to řekl dříve a řeknu to znovu: Nemyslím si, že jsou tresty pro tyto typy záležitostí, a nejde jen o tento zápas, dostatečně velké. Celkově si nemyslím, že jsou tresty za rasismus dostačující, a myslím, že je to i důvod, proč tyhle věci nebudou v dohledné době zcela vymýceny," prohlásil Gerrard.

Sparta měla na zápas proti Rangers zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce UEFA ale mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem.

Mladí diváci během zápasu bučeli a pískali na finského záložníka Glena Kamaru, který je mezi českými fanoušky neoblíbenou postavou od březnového osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po němž obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. Představitelé Rangers následně obvinili po utkání Spartu z rasismu, ta však nařčení publikovaná v zahraničních médiích a na internetu odmítla. Do kauzy se vložili i politici.

UEFA nenašla důkazy

UEFA minulý týden oznámila, že nenašla důkazy o diskriminačním chování a rozhodla se klub netrestat. Kamara byl v duelu se Spartou po druhé žluté kartě vyloučen a Rangers v Praze prohráli 0:1. "Bude nám teď chybět, je to dobrý hráč. Hodně jsme ho využívali, i když hrál mezinárodní zápasy, takže teď si z toho musíme vzít spíše to pozitivní a nechat jej odpočinout na víkendový zápas," uvedl Gerrard.

Rangers zabojují proti Bröndby o první body v tomto ročníku Evropské ligy, před Spartou prohráli s Lyonem 0:2. Gerrard proto připustil, že to pro tým bude velmi důležitý duel. "Nevadí mi, když se to takhle řekne. V Rangers chceme vyhrát všechny zápasy bez ohledu na tabulku, ale ve chvíli, kdy jsme první dva zápasy prohráli, je pravda, že je tohle důležité. Musíme v těchto dvou zápasech získat minimálně čtyři nebo ideálně šest bodů," prohlásil Gerrard.

Úřadující skotský mistr dosud nevstřelil v soutěži ani gól a naposledy ztratil body i v domácí soutěži, když remizoval 1:1 s Hearts. Bývalý kapitán Liverpoolu proto apeloval na větší efektivitu v útoku. "Nemyslím, že bychom v předchozích zápasech od toho byli na míle daleko, ale abychom se dostali ze skupiny, potřebujeme lepší výsledky," dodal Gerrard.