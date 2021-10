Dát tři góly Lyonu a prohrát? Trpké zklamání! Euforie z úvodu Spartě nestačila

Vedli o dva góly, ale pak si ulevili, což je stálo rýsující se senzaci.

„Po dvou brankovém vedení už jsme bohužel neměli tak kvalitní mezihru, na což jsme doplatili inkasovanými brankami. Po vyloučení Lyonu jsme zase začali hrát dobře, ale čtvrtý gól bohužel zápas rozhodl," líčí kouč Pavel Vrba pro ČT sport.

⏰ KONEC



Tři góly nestačily, po statečném výkonu prohráváme s Lyonem o jednu branku. #acsparta pic.twitter.com/LowXSvJXmC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 21, 2021

„Pro diváka asi zajímavé utkání, ale se třemi vstřelenými góly Lyonu nemáme ani bod. To je špatně. Olympique pak zpřesnil hru, zkvalitnil kombinaci, my jsme takové sebevědomí neměli. A Paquetův přínos? Je to hráč za 35 milionů eur, bodejť by jejich hru nepozvedl," usměje se Vrba.

V kabině je samozřejmě cítit velké zklamání. „Cítíme se nic moc... Škoda že jsme neudrželi nadějný začátek a dvougólové vedení. Úvod byl opravdu dobrý, pak jsme trochu povolili, Lyon si vzal balon a začal nám zatápět. Citelný byl inkasovaný gól před přestávkou, oni pak zápas ovládli. Individuální kvalitu mají velkou, ukázali, jak silní jsou na balonu," líčí zkušený obránce Ondřej Čelůstka.

Dát hlavy nahoru

„Euforie po mých dvou gólech byla velká, bohužel tři body nepřinesla," lituje Lukáš Haraslín.

Lukáš Haraslín ze Sparty Praha oslavuje gól na 1:0.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsme zklamaní, nezasloužili jsme si prohrát. Je třeba se ale odrazit od výkonu. Vstup jsme měli opravdu dobrý. Pak jsme se trochu stáhli a Lyon toho využil. Musíme dát hlavy nahoru, ještě tři zápasy máme před sebou a já doufám, že nebudou poslední v Evropské lize. Jenže přesto, dát tři góly Lyonu a prohrát..." kroutí slovenský křídelník hlavou.

„Prostě zklamání. Kvalita soupeře je obrovská, měli jsme to ale dobře rozjeté. Proto mrzí, že nemáme ani bod. Měli jsme ze začátku dobrý tlak na balon a hráli rychle dopředu, v polovině prvního poločasu jsme od toho ustoupili, což jim pomohlo," hodnotí záložník David Pavelka.

„Největší malér znamenal gól před přestávkou, některým brankám se pak dalo zabránit. Druhé balony a osobní souboje dnes rozhodují, připravovali jsme se na to, jenže v jedné pasáži jsme v tom byli horší a oni toho využili," dodává Pavelka.