Pohárových sto procent na pražská S, co ukáže Jablonec?

Tipující mají před dalším vystoupením českých klubů v pohárové poměrně jasno. „Sázky na zápas Slavie s Maccabi jdou ve sto procentech na výhru Slavie. V Izraeli sešívaní selhali, ale to už se jim stalo i loni, a pak prožili pohárovou jízdu snů," připomíná Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

V zápase Sparty jde také sto procent sázek na výhru na jednu stranu, ale v tomto případě na soupeře - Lyon. „Sparťané sehráli s Lyonem na Letné výborný zápas, ale musejí přijmout fakt, že na nejlepší francouzské kluby zatím nestačí. Tohle viděli reálně i fanoušci, i proto sází drtivá většina na výhru domácího Lyonu," vysvětluje říká Urbanec.

Přestali jsme kombinovat, zbavovali se míčů a dovolili soupeři vrátit se do hry, hodnotí Pavel Vrba

Vcelku otevřenou partii by měl sehrát Jablonec v dánském Randers. „V pohárech Jablonec předvádí velmi solidní výkony. Ale hrozně moc tým sráží ligové výsledky, tak nevyrovnanou sezonu na severu nepamatují. Přesto Jablonečtí stále hrají i o postup ze skupiny, k tomu musí na půdě Randers zvítězit," dodává Urbanec. Radovu týmu věří 5 % sázkařů.

Také kurzy mluví jasně. Sparta (7,5:1) může v Lyonu jen překvapit, Slavia je jasný favorit (1,5:1), Jablonec (3,7:1) má šanci.

Pomůže jim uzdravený Krejčí?

Sparta si drží druhé místo v tabulce skupiny A i poté, co inkasovala od Lyonu čtyři góly. Mezitím se Letenským tolik nedařilo v lize, o víkendu zapsali svěřenci Pavla Vrby pouze bod za remízu s Baníkem Ostrava.

„V evropských pohárech jde do tuhého, české týmy čekají poslední tři kola. V ideálním rozpoložení se však před prvním z nich nenachází Sparta. Letenští v neděli na Baníku dvakrát vedli, přesto odjeli z Ostravy jen s bodem. V zápase jim nefungoval především střed zálohy, proti Lyonu by tak mohl dostat od začátku prostor uzdravený Ladislav Krejčí mladší, který by Spartě pomohl v osobních soubojích," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Sparta to s týmy z francouzské ligy příliš neumí. „Sto procent sázkařů si myslí, že si v domácím prostředí Lyon se Spartou poradí znovu," přikyvuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance. Hodně se také sází, že v zápasu padnou alespoň 3 branky nebo na to, že Lyon alespoň o gól vyhraje.

Výhra je v Edenu povinností

Slavia má za sebou naopak úspěšný týden, ve kterém dokázala ve středu zdolat Sigmu a v nedělním šlágru kola zvítězila 2:0 nad Viktorií Plzeň. Pro sešívané je nyní klíčové získat proti Haifě tři body, aby si zachovali šanci na postup do jarní fáze Konferenční ligy.

„Slávistické sebevědomí posílil vítězný duel s Plzní, který si s přehledem pohlídala. S Haifou by to mělo být víc o fotbale než o tvrdých soubojích, což by sešívaným mělo vyhovovat. Výhra je v Edenu povinností, jinak by Slavii hrozilo, že se na jaře evropské poháry obejdou bez ní," upozorňuje Hanák.

Slavia doma Maccabi přejede, shodují se sázkaři i bookmakeři. „Dále tipéry láká příležitost, že Slavia vyhraje minimálně o gól nebo sází na výsledek zápasu bez remízy pro Slavii v kurzu 1,15:1," doplňuje Světlíková.

Jablonecká krize trvá

Jablonec se po dva týdny staré remíze s Randers stále nachází na postupovém místě, v odvetě už by však potřeboval bodovat naplno. Severočeši totiž ve zbývajících zápasech narazí na nizozemský Alkmaar a Kluž, která suverénně vede rumunskou ligu.

„Jablonec se letos v domácí soutěži stále trápí. Fanoušky Severočechů může těšit snad jen forma nováčka Tomáše Čvančary. Minule se proti Randers trefil hned dvakrát a skóroval i o víkendu proti Pardubicím. Petr Rada jistě doufá, že se mladý útočník prosadí také tentokrát," říká Hanák.

Jablonecká krize trvá, nevyhrál už sedm soutěžních zápasů v řadě, v domácí lize je na dvanáctém místě. „Také proto 85 % vkladů u nás míří na vítězství domácích. Dalšími často sázenými příležitostmi jsou více než 2 góly v zápasu nebo více než 11 faulů Randers," připomíná Světlíková.

Všechny tři české kluby mají dobré šance skončit ve skupinách do 2. místa a ukázat se i ve vyřazovací jarní části pohárové Evropě.