Hruška udržel Plzni alespoň malou naději. Průšvih byl první gól Sportingu, litoval brankář Viktorie

„Neměl jsem čas přemýšlet, že pokud dá, bude konec. Na konci to už bylo vyústění našich problémů. Průšvih byl ten první gól," řekl Hruška po čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy v Lisabonu.

Jak jste první inkasovaný gól viděl z branky? Milan Petržela udělal na vápně Sportingu kličku, ztratil míč a za pár vteřin vás překonal Montero.

Jdeme v nastavení prvního poločasu do brejku a jak to bývá, když ho nezakončíte, je brejk na druhou stranu. Oni nás za to potrestali. To je slušně řečeno zbytečná branka.

A neslušně?

To vám nemůžu říct. Stačilo vystřelit klidně pánubohu do oken. Nic by se nestalo, byla by přestávka. Těžko někomu něco vyčítat, ale takový gól prostě dostat nemůžeme.

Byl Sporting o tolik lepší, aby vyhrál o dva góly?

Kvalitu dopředu měli. Že to asi nebude s nulou vzadu, to jsme tak nějak mohli tušit, ale spíš mě mrzí, že jsme gól nedali. Nějaké příležitosti byly.

Ve druhé půli jste si dost zachytal. Který z těch momentů byl pro vás nejtěžší?

Když to chytím, moc mě to nezajímá. Mrzí mě dva góly, co jsme dostali. Hlavně ten první, a to komplexně.

Dá se s tím do odvety něco dělat?

Stačí dát gól a zápas bude otevřený. Myslím, že 2:0 není mrtvý zápas, ale bude to těžké.

Co udělat líp?

Dát jim góly, být efektivnější.

Ukázalo se, že vás finální fáze trápí na jaře nejvíc?

Nechci se v tom babrat. Krmimu to sjelo z hlavy, pak z nohy. K brance se dostaneme, ale bohužel nám chybí půlkrok, trochu štěstí, které jsme měli na podzim. Bohužel nám to tam nepadá, jak bychom si představovali.