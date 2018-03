Vrba před odvetou: trumfy drží Sporting, my můžeme udělat pouze zázrak

Jeho tým má před sebou obrovsky těžkou misi. Ne-li téměř nemožnou. Aby fotbalová Plzeň poprvé prokopla bránu čtvrtfinále Evropské ligy musí ve čtvrteční odvetě smazat dvoubrankové manko z Lisabonu (prohra 0:2). „Jestli je možné duel otočit? Kdybychom tomu nevěřili, bylo by to špatně," řekl kouč Viktorie.

Co by se muselo stát, aby Plzeň postoupila?

Vyhrát o tři góly. (směje se) Pokud se budu na utkání dívat z pohledu trenérského, bude moc důležité, kdo dá první gól. To bude pro vývoj zásadní.

Jaký herní parametr potřebujete zlepšit oproti duelu v Lisabonu, abyste mohli pomýšlet na úspěch?

V Lisabonu jsme zase nezahráli tak špatně. Když ale budeme ztrácet míče ve středu pole, takový soupeř nás zase potrestá. Pokud budeme hrát jako posledních patnáct minut, šance na dobrý výsledek je velká.

Jenže dvoubrankové manko se zdá být vzhledem ke kvalitě Sportingu značné.

Víme, že výsledek je pro Sporting výhoda. Na druhou stranu, první gól může vývoj utkání hodně ovlivnit. Pokud ho vstřelíme my, může to být zajímavé až do konce.

Před odvetou s Patrizanem jste zvažoval, zda dát přednost české lize. Nastal ten nyní moment?

To se uvidí zítra.

V nedělním ligovém utkání s Libercem vám chyběli pro nemoc Hubník s Kopicem. Jsou už k dispozici?

Kopic ano, Hubník ne.

Proti Liberci jste zvolil model se dvěma útočníky. Je tato alternativa možná i proti Sportingu?

To bych vám pomalu sdělil celou sestavu, což by nebylo dobře. Všechno je možné. Budeme chtít hrát tak, abychom měli šanci postoupit. Trumfy drží Sporting, my můžeme udělat pouze zázrak. Pokusíme se o něj.