Wenger se na rozloučenou trofeje nedočká, Arsenal v Evropské lize skončil. S Atlétikem jde do finále Marseille

To tak, odstavit Diega Costu od balónu. Zvlášť, když se řítí na gólmana a cítí svou chvíli. Však ho také Bellerín nezastavil, takže na navrátilci z Chelsea bylo, aby na Estadio Metropolitano vyvolal vlnu exploze.

V nastaveném čase první půle si počkal, až se uzdravený Ospina, jenž nakonec přece jen dostal přednost před Čechem, položí na trávník a skóroval.

Pro Arsenal snažící se zachránit zpackanou sezónu samo sebou komplikace. A nikoli první! Jako by nestačily nepříjemnosti z domácího zápasu násobené zraněním Mchitarjana a Iwobiho v posledním ligovém duelu na Old Trafford. Jen co madridská odveta začala, přišel i o Koscielnyho.

Gunners se však z vynuceného střídání svého kapitána otřásli a dvacet minut byli lepším týmem. Lacazette se dokonce dral do šance, ale zakončit ji už nesvedl, z několika zmatečných situací v šestnáctce Atlétika se příležitost nezrodila.

Bylo tudíž na domácích, aby udeřili oni. Griezmann to zkusil, Koke rovněž, nakonec ale bylo na uzdraveném Diego Costovi, aby narůstající převahu svého celku zúročil.

Wengerův tým zkoušel odpovědět, Ramsey, Lacazette a Xhaka měli k vyrovnání blízko, jenže slovinský gólman Oblak chytal stejně jako před týdnem na Emirates stadium skvěle. A když se ani střídající arménské snajpr Mchitarjan o potřebný gól nepostaral, Atlético i přes hektický závěr výhru a postup do finále v Lyonu uhájilo.

Rozřešení přineslo až prodloužení

Dvoubrankové aktivum z prvního duelu bylo příliš luxusním náskokem, než aby hosté riskovali, natož se kamkoli hnali. Vsadili na jistotu, zajištěnou defenzívu, úpornou snahu vyvarovat se sebemenší chyby a mysleli, že si s touto taktikou vystačí. Dopředu se prakticky nepouštěli a jen čekali, s čím přijde Salzburk. Moc toho nebylo, protože rakouský celek si celou první půli nevěděl se soupeřovým pojetím rady.

Až osm minut po přestávce legionář z Mali Haidara spoluhráčům ukázal, jak se francouzskému protivníkovi střílí góly. A svůj tým skutečně probral. Pasivně hrající hosté upadali do stále větší nervozity a zmatků, a nakonec si dali druhý gól sami.

Nešťastník Sarr totiž srazil střelu Schlagera mířící vedle brány za Pelého záda. Za třetí trefou znamenající postup se ovšem domácí hnali marně, naopak Marseille se mohla tři minuty před koncem základní hrací doby vyhnout prodloužení. Ruský sudí Karasjov ovšem ruku jednoho z domácích obránců penaltou nepotrestal..

V půlhodinovém prodloužení měl nejdřív blízko ke gólu domácí Čaleta-Car, ale Pelé jeho hlavičku reflexivně vyrazil, takže rozřešení přinesl až rohový kop, který se kopat vůbec neměl... Míč šel totiž za čáru po teči hostujícího hráče. Payet ovšem roh zahrál a Rolando rozhodl o postupu do finále, které si Marseille na evropské scéně zahraje zase po třinácti letech.