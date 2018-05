Neuvěřitelné: dvaatřicátá nula sezóny! A Atlético se těší na páté finále za devět let

„Skvělý klub jako je Atlético si finále zaslouží. Máme vynikající tým a není pochyb, že jsme ve finále právem," rozplýval se Diego Costa, útočník madridského klubu, který při konfrontaci s Arsenalem zařídil rozdílový gól.

„Diego Costa je prostě Diego Costa. Vynikající kanonýr," nezbývalo než smeknout trenéru poražených Arsénu Wengerovi nad uměním útočníka, který si s obranou Arsenalu dělal co chtěl. Stejně jako v druhé minutě nastavení první půle, kdy se z levé strany prodral s míčem až do pokutového území a přes až příliš rychle k zemi mířícího brankáře Ospinu poslal míč do sítě. Trefa znamenající postupovou euforii španělského klubu a hořký konec pro Arsenal s Wengerem koučujícím 250. zápas v evropských pohárech.

Naproti tomu Atlético udrželo dvaatřicátou nulu z pětapadesáti zápasů probíhající sezóny, což v pěti nejlepších ligách Evropy žádný jiný klub nedokázal. I proto byla brána do finále otevřená.

Simeone jako tygr v kleci

„Věděli jsme, že půjde o klíčový faktor úspěchu. Neinkasovali jsme, proto můžeme slavit," vyzdvihl význam precizní defenzívy obránce španělského týmu Diego Godín. „Ukázali jsme velký hlad po trofeji. A potvrdili, že jsme skvělý tým schopný hrát velké zápasy," přitakával brankář vítězů Jan Oblak.

Obrovskou euforii prožíval i Diego Simeone, jenž prožil kvůli trestu zápas na tribuně. V jedné ze sekcí VIP připomínal spíše tygra v kleci. Ač vzdálený týmu desítky metrů, prožíval vše snad ještě intenzivněji než obvykle přímo u hrací plochy.

„Záměrem bylo zamezit Arsenalu v rychlých výpadech, což se myslím podařilo. Lucas pokryl Özila, Thomas vymazal Welbecka. Navíc jsme se mohli spolehnout na fantastické fanoušky. Cítil jsem neuvěřitelnou podporu, atmosféra byla výjimečná," rozplýval se Simeone, když si na tribuně s široce rozpřaženýma rukama dostatečně vychutnal pocit triumfu.

Nyní může spřádat plány na finálovou bitvu, v níž jeho tým v Lyonu 16. května vyzve Marseille. „Doufáme ve šťastný konec i v posledním zápase Evropské ligy," netajil Antoine Griezmann, útočník madridského klubu, ambice ve finálovém duelu. „Naše úkoly jsou jasné. Uhrát druhé místo ve španělské lize a získat trofej," usmál se Simeone v připomínce, že triumf v Evropské lize podpořený pozicí před městským rivalem Realem by představoval snový konec sezóny.