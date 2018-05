Koscielny kvůli poraněné achilovce asi přijde o MS

"Nevypadá to dobře," připustil trenér Arséne Wenger. Jeho achilovka by mohla být natržená. Uvidíme, co řekne vyšetření, ale první signály nebyly dobré. Pokud se to potvrdí, není šance, že by jel na mistrovství světa," dodal kouč Arsenalu.

Dvaatřicetiletý Koscielny patří mezi hlavní opory Arsenalu a pravidelně nastupuje i v obraně francouzského národního týmu. S 51 starty patří k nejzkušenějším reprezentantům.