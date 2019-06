Nástupce českého kapitána je pěkné kvítko. Koluje po internetu nahý

Změna je život. Fanoušci fotbalové Basileje si budou muset zvyknout, že mužstvo po pěti a půl letech opustil kapitán Marek Suchý. Český reprezentant míří do některé z větších lig, podle zákulisních informací nejspíš do Itálie. Jeho nástupcem se stal Omar Alderete (22). Mladého Paraguayce ovšem provází i po příchodu do Švýcarska stará aféra. Dodnes koluje po internetu nahý.