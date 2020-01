Vrba začal v Razgradu vítězně! Jak si na mě hráči zvykají, nevím. Já si jedu svojí cestou, řekl kouč

„Jsem rád, že se nám první zápas vydařil. Pomohl nám brzký gól, utkání jsme měli pod kontrolou. Jsem spokojený," lebedil si Vrba v rozhovoru pro bulharskou televizní stanici Nova po přípravném duelu v tureckém Beleku. O čem bývalý kouč plzeňské Viktorie ještě hovořil?

O sžívání se s týmem

„Jak si na mě hráči zvykli? Nevím, musíte se zeptat jich. Já si jedu svojí cestou. Doufám, že Ludogorci pomůžu k tomu, aby byl úspěšný."

O herním modelu

„Přiznám se, že jsme se zatím taktice tolik nevěnovali, spíš se věnujeme kondici, abychom na jaře uspěli. Druhé soustředění v Turecku bude víc založené na taktických věcech. Vycházet budeme ze systému 4-2-3-1."

O nové akvizici, Brazilci Caulym

„Caulyho jsme viděli v několika zápasech v bundeslize. Zaujal nás, je to hráč, který nám v ofenzívě může pomoct. Proto jsme ho angažovali."

O předchozích trenérech Razgradu

„Jsem trenér, který chválí kouče, kteří vedli týmy přede mnou. Chci v Ludogorci navázat na bývalé trenéry, být stejně úspěšný, jako byli oni. Chtěli bychom uspět v lize i v Evropské lize. Pro mužstvo i pro majitele klubu je asi nejvyšší meta Liga mistrů. Tu bych chtěl v Ludogorci zažít."

O těžkém únorovém startu

„Vstup do jarní části bude náročný, čtyři dny po první ligovém utkání nás čeká úvodní zápas s Interem Milán v Evropské lize. Italská liga nemá přestávku, proto v přípravě hrajeme se silnými soupeři, abychom byli na těžký start co nejlíp nachystaní. Inter pro nás bude velkou zkouškou, o to víc chceme být připravení."