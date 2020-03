Životní sezona! Český stoper byl v hledáčku Sparty. Fotbal teď musí jít stranou, vzkazuje

Na vašich sociálních sítích se objevilo i pár příspěvků ohledně prevence před šířením tohoto viru...

Apeloval jsem na lidi, aby dodržovali všechna opatření a brali je vážně. Zapojila se do toho i moje přítelkyně, která pro lidi připravila tutoriál, jak ušít roušku v domácích podmínkách. V Čechách to jede na plné obrátky, lidi prokazují obrovskou solidaritu, jsem na ně opravdu hrdý. My se snažíme přiložit ruku k dílu a pomoci tady v Polsku. Ten dialog o celém problému je tady pár dní dozadu, než je tomu v Česku. Zároveň mi přijde důležité vyjádřit úctu lidem v první linii - doktorům, sestřičkám, prodavačkám a dalším lidem, kteří se dennodenně vystavují riziku ve prospěch ostatních.

Raków měl poslední dobou skvělou formu, bral body elitním týmům, čtyři kola před rozdělením soutěže směřoval do vrchní poloviny tabulky. Není z tohohle pohledu trochu škoda, že se liga zastavila? Preferoval byste možnost hrát bez fanoušků?

Pravda je, že jsme poslední dobou hráli velice pohledný i účelný fotbal, ale já jsem vždycky zastával názor, že fotbal se hraje především pro fanoušky. Přerušit soutěž na nezbytnou dobu, to je za mě jediné správné řešení. Navíc ani ta koncentrace na zápas nemůže být 100%, když se všude řeší, kolik přibylo nakažených. Fotbal teď prostě musí jít stranou.

https://www.facebook.com/TomasPetrasekOfficial/posts/1138270376520938

Vás tahle situace dokonce možná připravila o premiéru v národním týmu. Raków krátce předtím, než se přerušily soutěže, oznámil, že figurujete v širší nominaci na následující reprezentační sraz. Už jste se s tím srovnal?

Samozřejmě mě to mrzelo moc, byl jsem z toho v první chvíli zdrcený. Ale další den jsem se probudil a řekl si, že už je to za mnou. Šlo sice "jen" o širší nominaci, ale ta představa zúčastnit se reprezentačního srazu byla nádherná. Co k tomu říct? Budu dělat maximum pro to, aby nominace ještě někdy v budoucnu dorazila.

Troufáte si říct, jak dlouho bude pauza v Ekstraklase trvat?

Zatím je nahlášeno přerušení soutěže do 3. dubna, ale obávám se, že se letošní sezona vůbec nedohraje, ale o to teď tolik ani nejde... Hlavně ať to všichni zvládneme a je to pryč.

Může se vůbec vrcholový sportovec připravovat v domácích podmínkách?

Samozřejmě narušení sportovního režimu to je velké, ale jsem profesionál. Musím najít možnosti, jak se připravit, navíc jsme denně v kontaktu s naším kondičákem, který nám zasílá přesně to, co máme dělat. Jako se vším, je to spíš o zodpovědnosti a přístupu. Snažím se být 100% připraven i na variantu, že se liga opět rozjede.

Tomáš Petrášek a jeho radost po vstřeleném gólu v nejvyšší polské soutěži.

facebook Tomáše Petráška, Facebook

A pokud ne? Je možné, že se od léta představíte v jiném dresu? Situaci kolem vás sondovala Sparta...

Uvidíme, co bude v létě. Já jsem v Rakówě spokojený, klub jsem si zamiloval, ale nemůžu popřít, že cítím, že po čtyřech letech tady je čas na novou životní výzvu. Zájem Sparty jsem zaregistroval dva dny před koncem přestupového okna. Celé to ovšem bylo hodně narychlo a klub mi dal jasně najevo, že mě v polovině sezony nepustí. Tím to pro mě v ten moment skončilo. Uvidíme, co čas přinese.